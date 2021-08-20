Ангела Меркель: «У нас с Россией за последние годы были отношения от очень хороших до ужасных. Но мы всегда оставались в диалоге»

Федеральный канцлер Германии Ангела Мекрель провела последние для себя в этой должности переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Фото: REUTERS

Федеральный канцлер Германии Ангела Мекрель провела последние для себя в этой должности переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ради них она прилетела в Москву. Переговоры продолжались 3 часа, после чего лидеры двух стран вышли к журналистам, чтобы ответить на их вопросы.

Представляем главный высказывания Ангелы Меркель на пресс-конференции.

«Я попросила российскую сторону в переговорах с талибами* обратить внимание на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане, чтобы обеспечить такую помощь. С нашей точки зрения, те люди, которые помогали нам - бундесверу, федеральной полиции - должны получить возможность покинуть Афганистан».

«Несмотря на разные взгляды, нужно держать каналы общения открытыми, обмениваться мнениями. Отношения между нашими странами за последние 16 лет были разными: от очень хороших до ужасных. Во время моего пребывания на посту канцлера, у нас были разногласия, но у нас всегда оставался канал переговоров. И я всегда считала, что не поддерживать диалог - это не вариант».

«Северный поток — 2» - это не двусторонний российско-германский проект, он носит европейский характер, потому что в нем участвуют и предприятия из других стран. Что касается транзита газа через территорию Украины, тут мы несем определенную ответственность, несмотря на чисто экономические аспекты, которые, конечно, тоже нужно учитывать».

«Нормандский формат переговоров по Украине - это единственный политический формат, который у нас есть для обсуждения спорных вопросов. На сегодняшний день там наблюдается некий застой. К сожалению, вдоль линии разграничения гибнут люди, и я очень поддерживала идею возобновления и придания большей жизни этому формату. Хотя прогресс там не на том уровне, на каком я хотела бы его видеть, но надо беречь этот формат, нельзя дать переговорам зайти в тупик. Любой маленький шажок может оказаться решающим».

«В контексте ситуации в Белоруссии я резко осудила применение в качестве гибридного оружия людей, терпящих бедствие. Речь идет о ситуации на белорусско-литовской границе».

«Я потребовала освобождения Алексея Навального и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом».

*«Талибан» - запрещенная в РФ террористическая группировка.

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