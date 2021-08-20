Антиковидный и объединяющий: в Крыму стартовал XIX Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party – 2021

Отдыхающие в Крыму туристы на три дня могут погрузиться в мир музыки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Музыка не знает границ - девятнадцатый год подряд это доказывает один из ярких фестивалей постсоветского пространства - Koktebel Jazz Party.

В этом году джаз все-таки прозвучит над морем, пусть и со множеством антиковидных ограничений.

- Наш фестиваль чрезвычайно устойчивый, плавучий. Он пережил референдум, пережил ужесточение выдачи виз иностранным участникам, пережил погодные стихии, а сейчас переживает пандемию, - отметил основатель Международного фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев. – Наш фестиваль — культурный мост между странами и людьми.

Основатель Международного фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий КИСЕЛЁВ: «Наш фестиваль — культурный мост между странами и людьми». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы не рисковать здоровьем участников и гостей фестиваля, организаторы приняли ряд мер: ограничили число зрителей до 300 человек, все входящие должны быть привитыми от коронавируса или предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 18 августа 2021 года, либо справку о наличии антител.

В первый день фестиваля выступят Уральский диксиленд Игоря Бурко, «Музыкальную дуэль» устроят Даниил Крамер и Валерий Гроховский, Алексей Кортнев и квинтет Павла Тимофеева представят программу «НесJAZZный случай». Коллектив из США, название которого организаторы держали в секрете, – «Sasha’s Bloс».

Организатором джаз-бэнда «Sasha’s Bloс» является выходец из СССР – Александр Гершман.

Джаз-бэнд «Sasha’s Bloс» — гость фестиваля из США. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К сожалению, обеспечить безопасность зрителей стало невозможным в условиях двора дома-музея Максимилиана Волошина, поэтому традиционной Волошинской сцены в этом году не будет.

Однако формат телевизионной съемки позволит увидеть выступление музыкантов на сайте фестиваля и в социальных сетях. Прямые трансляции будут идти все три дня на сайте фестиваля.

Смотреть видеосюжет В Крыму стартовал XIX Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party 2021

Медиагруппа «Комсомольская правда» выступает информационным партнером фестиваля.