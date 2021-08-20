Форум "Армия -2021" представит 1000 высокотехнологичных разработок

В подмосковном Конгрессно-выставочном центре "Патриот" прошел брифинг по подготовке к проведению 7-го Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2021" и Армейских международных игр - 2021 (АрМИ-2021).

Врио Главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Юрий Грехов пообещал, что представительство оборонно-промышленного комплекса на форме будет солидное: "предприятия промышленности представят свои перспективные образцы, которые еще не поступили в авиационные воинские части".

В свою очередь врио командующего РВСН Игорь Фазлетдинов рассказал о широком привлечении предприятий промышленности к мероприятиям Форума.

- По сравнению с 2015 годом, когда мы в первый раз приняли участие в Форуме, количество предприятий увеличилось в три раза и в этом году достигло 30 организаций, которые представят около 1000 высокотехнологичных разработок, - отметил генерал-лейтенант.

Вырос и состав участников Армейских международных игр, которые в этом году пройдут на территории 11 стран.

- Игры 2021 года по количеству участников стали самыми массовыми. В настоящее время на места проведения конкурсов прибыли 273 команды, что на 43 % больше, чем в прошлом году, - заявил начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Иван Бувальцев.

По его словам, в этом году впервые будут участвовать военнослужащие национальных вооруженных сил Бразилии и Кипра.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов заявил о продолжении формирования в парке "Патриот" кластера Военно- Морского Флота, где представлены новейшие технические разработки для Военно-Морского Флота, модели современных и перспективных надводных кораблей, и подводных лодок. Представлен ряд полноразмерных макетов перспективных образцов

вооружения и техники. Гости могут увидеть модуль корабельный дистанционно-управляемый "Нарвал" с возможностью дистанционного управления 12,7-мм пулеметом, а так же перспективный беспилотный летательный аппарат нетрадиционной схемы "циклонного типа".

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков анонсировал участие в "Танковом биатлоне" представителей Мали (не путать со столицей Мальдивских островов Мале). Мали находится в Западной Африке и не имеет выхода к морю.

Салюков также рассказал, что впервые в конкурсе "Снайперский рубеж" решили участвовать военнослужащие Пакистана и Катара, а войсковой спецназ из Мозамбика, Буркины-Фасо, Королевства Эсватини и Камеруна впервые продемонстрируют свое мастерство в конкурсе "Отличник войсковой разведки".

Кроме того, как ранее сообщала "Комсомолка" в парке "Патриот" открывается музей Армейских международных игр, который станет еще одним центром притяжения участников и гостей мероприятий.

Напомним, что в 2020 году на территории Парка открыл Главный Храм Вооруженных Сил России, создание которого было приурочено к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Рядом с Храмом Вооруженных Сил расположился Музейный комплекс "Дорога памяти", заработала экспозиция студии имени М.Б. Грекова, в которой представлена коллекция работ российских художников, посвященных армейской и военно-исторической тематике.

Также на территории парка состоялось открытие памятника-монумента покорителям космоса, центром которого стала ракета-носитель "Космос-3М". Торжественно открылся сквер ВДВ и памятник Василию Маргелову, соседствующий с действующей парашютной вышкой.

В "Патриоте" созданы все условия для круглогодичного комфортного осмотра уникальных образцов бронетанковой техники. В шести современных павильонах представлена не имеющая себе равных коллекция уникальных боевых машин, в которую входит не только советская и российская бронетехника, как серийная, так и экспериментальная, но и бронетанковая техника иностранных государств периода Второй мировой войны, а также послевоенного периода.

К услугам посетителей Технического центра – комфортабельное кафе "Гвардеец" и новая входная группа с магазином сувениров.

У посетителей будут измерять температуру на входе, просить носить маски. Но никаких результатов ПЦР-теста, сертификатов о вакцинации требовать не будут.