Прогноз на выборы-2021: «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство, остальные парламентские партии прибавляют

«Единая Россия» претендует на конституционное большинство в новом созыве Госдумы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Политологи подсчитали: рейтинги практически всех парламентских партий выросли за неделю. Партия власти прибавила 1% (за неё проголосовали бы 30% избирателей). Такую же прибавку показывает ЛДПР (10% на выборах). Лучше дела обстоят у КПРФ - +2% (13%). Только «Справедливая Россия — За правду» осталась при своих (6%). Что касается одномандатных округов, то по данным ЦПК, прогноз такой: «Единая Россия» претендует на конституционное большинство — 300 мандатов, КПРФ — 67, ЛДПР — 41, «Справедливая Россия — За правду» — 32, остальные партии претендуют на одно-три места по одномандатным округам. В Думе также появляются новые партии: «Яблоко», «Родина», РПСС, «Партия Роста» и «Коммунисты России».

А вот показатели непарламентских партий остались без изменений. Самый высокий рейтинг пока у «Новых людей». Но даже они, по прогнозам специалистов не преодолеют пятипроцентный барьер и закончат выборы с результатом 2%. Другими словами, пятипроцентный барьер преодолеют только старожилы, которые и были в Парламенте последние годы.

Радует, что сознательных россиян становится больше. Согласно опросам «Центра политической конъюнктуры» доля тех, кто решил не ходить на выборы сократилась до 13%.

Даже несмотря на то, что рейтинг практически всех партий растет, некоторые из них все равно теряют кресла в думе. Так за счет прибавки конкурентов у «Единой России» стало меньше сразу на 5 мандатов, а КПРФ, наоборот то же самое число нарастил. У ЛДПР со справедливороссами похожий размен. Жириновцы — получают на одно место больше, па Мироновцы - на одно меньше.

Распределение мандатов по федеральным спискам:

«Единая Россия» - 114 мест

КПРФ — 60 мест

ЛДПР — 38 мест

«Справедливая Россия — За правду» - 23 мандата.

Базовые показатели, использованные при расчетах: численность избирателей (110,29 млн, по данным ЦИК РФ), явка — 50%. Число партий, способных преодолеть барьер — 4.

Источник данных: Опрос «ФОМнибус» проводился в рамках заказа фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ) в период с 1 июня по 15 августа методом интервью по месту жительства респондента, в нем приняли участие 3 тыс. жителей 207 населенных пунктов 73 российских субъектов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.