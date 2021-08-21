«Моя вселенная»: Юлия Высоцкая нежно поздравила мужа Андрея Кончаловского с 84-летием

Юлия поделилась фотографиями с супругом, снятыми в разные годы. Фото: Инстаграм.

Юлия Высоцкая – жена известного режиссера Андрея Кончаловского. В их браке есть все: красивая история любви, годы счастья, успешное сотрудничество (Юлия – любимая актриса мэтра кино). В день рождения мужа 48-летняя актриса вспомнила о счастливых годах семейной жизни и посвятила супругу трогательный пост. Высоцкая поздравила Кончаловского с 84-летием, опубликовав серию эмоциональных снимков из семейного архива и подписав их «Моя вселенная».

Юлия поделилась фотографиями с супругом, снятыми в разные годы. Это и кадры с ковровых дорожек, и фото из путешествий, и снимки, сделанные еще в первые годы их отношений.

- Как хорошо, что ты есть. Как хорошо, мы вместе. Те слова, которые я смогла найти, ты уже получил. С днем рождения! – написала актриса.

Это и кадры с ковровых дорожек, и фото из путешествий, и снимки, сделанные еще в первые годы их отношений. Фото: Инстаграм.

Высоцкая и Кончаловский поженились 23 года назад. Брак с Юлией стал пятым для мэтра отечественного кино. Высоцкая и Кончаловский познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр». Будущие супруги ехали вместе в лифте, и между ними проскочила искра. Актрисе тогда было 22 года, режиссеру – 58. Большая разница в возрасте – 36 лет – пару не остановила. Как и то, что Кончаловский тогда был женат на Ирине Мартыновой, своей четвертой супруге. Режиссер влюбился в Юлию и ушел от Ирины.

Высоцкая и Кончаловский поженились 23 года назад. Фото: Инстаграм.

У Кончаловского и Высоцкой двое детей. Дочери пары Марии сейчас 22 года, сыну Пете — 18 лет. Счастливую жизнь звездной семьи омрачила трагедия, случившаяся несколько лет назад. Кончаловский и Высоцкая вместе с Машей во время отпуска во Франции попали в аварию, девочка получила тяжелые травмы и продолжительное время была в коме. Затем последовал долгий процесс реабилитации.

Высоцкая поздравила Кончаловского с 84-летием, опубликовав серию трогательных снимков из семейного архива и подписав их «Моя вселенная».

О нынешнем состоянии Маши звездные супруги предпочитают не рассказывать прессе. Юлия Высоцкая в интервью одному из глянцевых журналов пару лет назад осторожно упомянула, что ее дочери стало лучше:

- Мы работаем, мы движемся, пока очень-очень медленно, - рассказала актриса.

По одним данным, девушка несколько лет назад вышла из комы, по другим — нет. Пара тем не менее надеется на ее выздоровление и называет это главной целью своей жизни.