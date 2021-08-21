Великобритания готова к сотрудничеству с талибами*

Британские войска ушли из Афганистана в 2014 году Фото: REUTERS

Британское правительство будет сотрудничать с талибами*, захватившими Афганистан. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон уточнил, что сотрудничество будет начато «в случае необходимости».

- Я хочу заверить, что все наши усилия – политические и дипломатические – по поиску решения афганской проблемы будут продолжены. И мы будем работать над этим вопросом с «Талибаном»* в случае необходимости. – цитируют Джонсона мировые СМИ, включая BBC.

Глава правительства выразил свою поддержку министру иностранных дел королевства Доминику Раабу. К отставке Рааба призывают ведущие британские политики в связи с его невнятной реакцией на события, происходящие в последние недели в Афганистане. Джонсон, отвечая на вопрос представителей СМИ – доверяет ли он Раабу? – ответил, что абсолютно.

Британские войска ушли из Афганистана в 2014 году.

Тогдашний министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, комментируя это событие, отметил, что при присоединении к союзникам в 2001 году в Афганистане официальным Лондоном «были совершены ошибки».

Более 140 тыс. британских военных прошли службу в Афганистане за последний период иностранного присутствия в этой стране, 453 из них погибли.

* - "Талибан" - террористическое движение, запрещенное в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Советские войска уходили из Афганистана с оркестрами и митингами, а американцы - тихо. Но результат один

Вашингтон оставил нас разбираться с этой проблемой (подробности)