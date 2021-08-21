Смекалка по-украински: когда припекло, прикинуться русским

На бойцах в ролике - НАТОвский камуфляж. Фото: стоп-кадр видео

На репетиции парада в честь юбилея Незалежности в Киеве несколько коробок в пешем строю прокричали нецензурную кричалку, оскорбляющую президента России. Оно бы и Бог с ними, чего еще ждать от скорбных умом, если бы не два небольших обстоятельства. Первое – матерщина на таком официальном мероприятии низводит уровень самого парада не просто до нуля, а просто пробивает дно, хотя украинские патриоты не в силах этого понять и горячо приветствуют матерную кричалку, неуместную даже в секторе футбольных фанатов на стадионе, считая ее доказательством силы украинской армии.

А вот второе гораздо более занимательно. В сети получает распространение ролик, снятый украинскими военными, вернее, сотрудниками ЧВК, брошенными американцами на своей базе у Кабула. Тому, что американцы бросили своих союзников не только из местного населения, но и из числа европейских союзников, есть куча официальных подтверждений. На базе находились не менее 40 человек из Грузии, Румынии, Болгарии, 12 из них служили на базе охранниками, приехав из Украины. Их судьбой озаботились оставшиеся дома родственники, но, как оказалось, никого из власть предержащих в Киеве она не волнует. Глава МИД Украины Кулеба бодро отчитался, что Киев организовал такую эвакуацию украинцев из Афганистана, что остальным странам оставалось лишь только завидовать им. Правда, доподлинно известно лишь об одном рейсе, на котором вывезли 8 украинцев и 72 афганца. Не исключено, кстати, что пассажиры этого рейса оплатили свою эвакуацию по коммерческим тарифам.

Между тем, в сети появился ролик, записанный, как утверждается, теми самыми бойцами ЧВК с той самой базы.

- Вчера наше Министерство обороны заявило, что контингент наш был выведен, и всё в порядке... На сегодняшний день ситуация другая. Нас здесь осталось, как минимум четверо, и никакой помощи нам не предоставляется, - говорит одетый в НАТОвский камуфляж боец в солнцезащитных очках, скрывающих лицо. – Мы сегодня уже столкнулись с талибами ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация), но со смекалкой нам повезло.

И в чем, спрашивается такая особая украинская смекалка, которая позволила им выйти из, минимум, неприятной ситуации?

- Мы сказали, что русские, и это прокатило, - откровенничает боец и продолжает свой спич. – Обращались за помощью, заявляли, но с нами никто не ведет разговоры, никто не реагирует. Незнаем, как быть. Есть один только выход – обращаться к россиянам, к русским. Выхода нет. Жизнь наша тоже свята, и нам надо что-то делать. Поэтому, чтобы нас не обвинили в предательстве, я заранее об этом заявляю, мы вынуждены будем обратиться к россиянам.

Смекалка – это прикинуться русским, чтобы спасти свою задницу. Если бы потребовалось, они бы и гимн России пропели, и Крым бы российским признали, в чем нет никаких сомнений.

Некоторые считают, что данный ролик – подделка. Косвенно об этом может свидетельствовать тот факт, что, как говорили родственники, талибы обезоружили украинцев на базе, после чего сказали им сидеть тихо и не высовываться. А в ролике бойцы присутствуют со стрелковым оружием. Не до конца понятно, где снят ролик, потому что весь он, как говорится, сделан одним кадром. Но, с другой стороны, это могло быть записано еще до разоружения, и характерное слобожанское произношение, интонационное построение фраз, а особенно выражение: «Жизнь наша свята», - которое просто по конструкции и лексике не свойственно обычным русским людям, все это может быть косвенным доказательством правдивости ролика.

В конце концов, в таком поступке украинских военных нет ничего свежего и оригинального. Если мы вспомним лето 2014-го, то украинские военные, прижатые ополченцами Донбасса, буквально ротами переходили через украино-российскую границу, ища спасения в России. И находили его. Да и взятые в плен ополченцами украинские десантники, которые до того бахвалились и позировали чуть ли не как свидомые реинкарнации Рэмбо, попав в плен жалостливо размазывали сопли пополам со слезами, каясь в своих грехах и обещая, что больше никогда и «ни в жисть». А вернувшись на территорию Украины, снова шли воевать на Донбасс.

Так что ничего нового под Луной, как говорится, не происходит. Тем более, что смекалка по-украински тут налицо даже не одинарная, а двойная. Сначала, чтобы спастись, обозваться русскими, но тут же в ролике предупредить, что они не изменники, а это просто такая военная хитрость. Чтобы по возвращении в Киев, самозабвенно орать в строю или вне его матерную кричалку про президента России.

А от нас они хотят, чтобы мы поняли, простили, спасли, потому как «онижебратья». И здесь вопрос о подлинности ролика уже вторичен, потому как он все равно выражает самую суть нынешнего современного украинства.

Смотреть видеосюжет Украинские наемники в Афганистане: Пришлось сказать, что мы русские, и это прокатило.

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