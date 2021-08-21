На северо-востоке Москвы откроют новый скейт-парк

Городскую скейт-площадку разделят на две зоны - для новичков и профессионалов Фото: REUTERS

На северо-востоке столицы появится новое спортивно-развлекательное пространство для любителей экстремальных видов спорта. Комплекс городского хозяйства построит в пойме реки Чермянки, рядом со стадионом «Отрада», современный скейт-парк общей площадью 1,6 тыс. кв. м.

Городскую скейт-площадку, которая протянется от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, разделят на две зоны – для новичков и профессионалов.

В «Стрит-зоне» для начинающих соорудят перила для отработки скольжения по граням и грайнд-бокс для движения по плоскостям. Опытных скейтеров ждет зона «Скейт-плаза», там поставят волнообразные чаши для амплитудных тренировок, разгонные горки и фанбокс для отработки вращений, пролетов, скольжений. Также спортсмены смогут отрабатывать там балансирование на двух колесах.

Новое общественное пространство сделают не только эффективным для тренировок, но и удобным для отдыха. По периметру площадки расположатся уютные скамейки, а рядом со скейт-парком оборудуют парковочные места для самокатов и информационный стенд.

Этот скейт-парк как часть большого спортивного кластера специалисты Комплекса городского хозяйства возводят в рамках комплексного благоустройства поймы реки Чермянки.

«Планируется обустроить спортивные площадки, среди которых футбольное поле с подогревом, хоккейная коробка, четыре профессиональных теннисных корта, скейт-парк, площадки для воркаута, игры в стритбол и пинг-понг», - рассказал журналистам заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.