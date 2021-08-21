Учителю - по одному цветку, оставшиеся средства - на благотворительность. Как сделать 1 сентября по-особенному добрым

Если каждый подарит преподавателю по одному цветку, то в итоге получится уникальный букет

Идея переводить в благотворительные фонды деньги, которые можно было бы потратить на букеты учителям к 1 сентября, не нова, но довольно популярна. "Фонд помощи пострадавшим в ДТП" предлагает не отказываться от старых традиций поздравления педагогов, но делать это необычно и с пользой.

Так, если каждый подарит преподавателю всего лишь по одному цветку, то в итоге получится уникальный букет, собранный с любовью. А оставшиеся средства можно направить на оплату курсов реабилитации тех учащихся, которые не смогут самостоятельно пойти в этом году в школы и вузы из-за различных травм, полученных в результате ДТП.

В благотворительном фонде подчеркивают, что участие в акции "Учись доброте" стоит принимать исключительно с согласия самого учителя. И ничего страшного, если не все учащиеся или их родители поддержат эту идею. Ведь отправить деньги на благотворительность может любое количество человек, а не только весь класс.

Наградой станет специальная благодарственная грамота, которую можно будет повесить в рамку в кабинете, как напоминание о совместном добром деле.

Что нужно сделать, чтобы принять участие в акции? До 29 августа 2021 года прислать на почту на info@protivdtp.ru следующие данные:

- имя и отчество учителя

- номер и буква класса

- номер школы

- город (страна)

- имя и контактный телефон ответственного лица.