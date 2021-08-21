Геннадий Онищенко: После вакцинации от ковида сделать прививку от гриппа можно только через месяц

Геннадий Онищенко ответил на вопросы о вакцинации Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, на эту осень падают две сезонные прививочные кампании: от гриппа и от ковида.

- Да, они нынче пересекаются. Та прививочная кампания, которая направлена против коронавируса, уже давно должна была бы завершиться в нашем обществе. Но, к сожалению, этого не произошло.

Сейчас примерно 30 миллионов человек прошли полную вакцинацию против коронавируса и плюс еще 6 миллионов переболевших.

- Этого мало?

- Очень мало. Даже треть пути не пройдена. Поэтому всем остальным, кто еще находится в тягостных размышлениях на тему прививаться или не прививаться от ковида, кто не дочитал все человеконенавистнические небылицы о том, что вакцинация придумана не для того, чтобы защитить от коронавируса, а для того, чтобы стерилизовать человека, чипировать его, лишить умственных способностей и т.д. и т.д., мой совет - прекратить читать все это мракобесие и пойти привиться от коронавируса. Пока Бог миловал не заболеть.

- А тем, кто привит от «короны», нужно прививаться от гриппа?

- Конечно!

- А какой-то перерыв между прививками от коронавируса и от гриппа необходим? Скажем, человек получил вторую компоненту вакцины от ковида 15 августа. Когда можно «уколоться» от гриппа?

- 15 сентября. То есть, через месяц. И наоборот: если раньше сделали прививку от гриппа, вакцинируйтесь от ковида через месяц.

- А одномоментно можно привиться? Есть ведь многокомпонентные вакцины – сразу от нескольких болезней. АКДС, например, которую малышам ставят.

- Да, в нашей повседневной практике мы допускаем микст-прививки. Возможно, в будущем будут совмещенные вакцины от гриппа и коронавируса. Пока – нет.

- Обычно прививка против гриппа учитывает его мутации. Как в этом сезоне?

- Против гриппа есть вакцины трехвалентные и четырехвалентные. Валентность определяется количеством штаммов, которые будут актуальны в предстоящем сезоне.

- То есть, три-четыре компоненты мы получим в одной прививке?

- Ну, грубо говоря, примерно так. У нас в составе вакцин буду компоненты против двух штаммов гриппа группы А и двух- группы В.

- Хотел сделать в нашей районной поликлинике прививку от гриппа – говорят – нет еще.

- Сейчас эти вакцины поставляются по графику Минздрава в дальние наши регионы - это, прежде всего, Чукотка, Магадан, Якутия и Дальний Восток, Сибирь. Потому что туда надо успеть их довезти, ведь, несмотря на то, что по календарю еще лето, есть регионы в нашей стране, где снег идет. А с приходом холода, естественно, ухудшается транспортная доступность этих регионов. Но не волнуйтесь: совсем скоро дойдет очередь и до европейской части России.

- Пойду в первых рядах.

- Ну, что ж, это правильно: отношение к собственному здоровью - фундаментальный базовый элемент общей культуры человека.

Но медикам начинать надо со школьников, их у нас почти 17 миллионов. И все они подлежат вакцинации от гриппа. К счастью, пока им не нужны прививки против коронавируса.

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