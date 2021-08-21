"Глазами Козловского": голая Оксана Акиньшина на пляже произвела фурор

Оксана Акиньшина впервые показала себя без одежды Фото: Иван МАКЕЕВ

Оксана Акиньшина разместила в блоге очень откровенную фотографию. Актриса позирует совершенно голой на пляже. Из одежды на многодетной маме - лишь шляпа.

Оксана Акиньшина произвела фурор новой фотографией. Она впервые показала себя без одежды. Поклонники не устают восхищаться красотой артистки. "Совершенная", "Моя богиня", "Красивая и зажигательная во всем! И актриса и женщина", - пишут возбужденные фанаты.

Кто-то и вовсе предположил, что снимал звезду ее нынешний возлюбленный Данила Козловский: "Глазами Козловского".

Оксана Акиньшина произвела фурор новой фотографией. Фото: Instagram

Роман актеров не обсуждал только ленивый. В конце апреля 2021 года стало известно о том, что Оксана и Данила живут вместе. Якобы съехались актеры год назад - задолго до того, как об их романе узнали поклонники. Стоит отметить, что Акиньшина и Козловский не комментируют свои отношения.

Весной Данила подтвердил, что бросил Ольгу Зуеву. Она родила от него дочь Оду Валентину. "Поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле - так, как она не заслуживает. Я бы даже сказал гадко, но больше ничего говорить не буду", - сокрушался красавчик.

Что касается Акиньшиной, то она была замужем за Арчилом Геловани. В браке у нее родились два ребенка: сын Константин и дочка Эмми. В 2018 году актриса объявила, что уходит от супруга. Затем они преодолели кризис, но жить счастливо вместе, как раньше, у них уже не получилось. В феврале 2021 года экс-супруг Оксаны вышел в свет с Софьей Капковой, чем тоже спровоцировал слухи о новом романе.

У Оксаны есть также старший сын Филипп. Отцом ее первенца является Дмитрий Литвинов.