Разбившая чужую семью Анастасия Макеева экстренно госпитализирована с нервным срывом

На фоне постоянных переживаний у 39-летней актрисы появились проблемы с голосом Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Несколько месяцев вся страна волей-неволей следит за личной жизнью звезды мюзиклов Анастасии Макеевой. Свои интимные тайны она сама сделала достоянием публики, когда пошла по ток-шоу с откровениями о любви к женатому строителю Роману Малькову, помогавшему ей с ремонтом дачи, и кознях его законной супруги Светланы. С тех пор уже состоялся и развод, и поспешная свадьба артистки с избранником, и переезд к знаменитой мачехе старшего из четырёх детей Малькова… И все это сопровождалось разрушительной войной двух жён и распрями из-за алиментов, которые не утихли и поныне. При этом Анастасия Макеева нажила себе целую армию врагов - разведённых и брошенных мужьями женщин, которые не могут простить разлучнице ее «бесстыжее счастье» на обломках чужой семьи.

Долгие месяцы борьбы не прошли незаметно: на фоне постоянных переживаний у 39-летней актрисы появились проблемы с голосом, но несколько дней назад она все равно вышла на сцену, чтобы «на последнем издыхании спеть всемирно известные партии». Похоже, спектакль, который Макеева называет самым вокально сложным в своём репертуаре, окончательно добил артистку. На следующий день в ее Инстаграме появился снимок горы лекарств, в том числе успокоительных.

- Сегодня все сложно, «скорая», нет сил, слёзы, потеря голоса. Я истощена… Неужели так должно быть или это испытание? - сбивчиво написала звезда.

Оказалось, это только начало: всего через несколько часов актрису забрали в больницу и экстренно положили под капельницы. Диагноз врачей оказался неутешителен: нервный срыв и, как следствие, кровоизлияние в голосовой связке. Знаменитая пациентка уверена, что до этого состояния ее довела Светлана Малькова и многочисленные хейтеры в соцсетях, которые затравили не только актрису-разлучницу, но и старшего сына ее мужа, который родной матери предпочел звёздную мачеху.

- Травля ребёнка тоже дала свои плоды: у Андрея панические атаки, к нему тоже приезжала «скорая». Я в больнице, ребёнок без сна, но этого мало. По приглашению министерства культуры Словении наш театр едет в Любляну, и к моим гастролям особенно готовятся, - пожаловалась актриса, видимо, имея ввиду Малькову, которая проживает в Словении. - Людей из Германии и других стран призывают приехать для физической расправы и публичного унижения меня, а также провокации моего мужа. Мы вынуждены были осведомить президента Словении и мэра Любляны о серьёзной угрозе тёплым отношениям двух стран. Ведь русский театр приглашён на международный фестиваль, и сорвать спектакль или освистать кого-либо во время театрального действия будет крайне некрасивой историей…

Прощать обидчиков актриса не намерена: сейчас ее адвокаты собирают справки о вызовах «скорой помощи», а кроме того, в медицинских документах зафиксирован вред здоровью ребёнку, вызванный травлей и преследованием.

Между тем, Светлана Малькова тоже не сидит без дела. Многодетная мать намерена добиться от экс-мужа максимально возможных алиментов на содержание троих детей: помочь в этом ей взялась звёздный адвокат Юлия Вербицкая-Линник. А кроме того, 14-летняя дочь женщины подала в суд на актрису из-за угроз и оскорблений. Ее иск о защите чести и достоинства уже приняли в одном столичных судов.

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