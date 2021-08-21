Поражение США в Афганистане поставило перед Украиной дилемму: Подлизываться или шантажировать

5 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Теперь ожидается поездка Зеленского к Байдену. Фото: REUTERS

Быстро меняющаяся картина мира ставит перед Украиной все время суперсложные вопросы. К последнему из таких относится дилемма, как Киеву вести себя после поражения США в Афганистане (что бы там ни говорил Байден по бумажке, весь мир отчетливо понимает, что победой там и близко не пахнет). Особенно, перед поездкой президента Зеленского в Америку, в гости к дедушке Джозефу Робинетту Байдену. И тут у представителей украинского политикума есть наготове два взаимоисключающих варианта.

Лидер националистической партии «Свобода» (которую многие даже на Западе считают неонацистской) Олег Тягнибок вновь всплыл на политическую поверхность с требованием вести себя с американцами жестко и требовать от них максимум возможного и невозможного.

- Имиджевый удар они (США – прим. ред.) получили очень сильный. Что это значит? Так как они имиджево проиграли Афганистан, они, конечно же, не могут проиграть Украину. И вот тут нам нужно воспользоваться тем шансом. Нам от Америки нужно сейчас взять максимум. Кстати, Афганистан – это было 88 миллиардов за этот период времени, который был потрачен. На первом месте по затратам он фактически стоит во внешнем бюджете США, - сообщил Тягнибок в эфире одного из телеканалов 20-го августа, требуя «выжать» США как половую тряпку и «выдоить», как корову. - И поэтому сейчас нужно то, что мы еще не имели возможности, как Украина, декларировать, или могли и не предполагать на позитивный результат, сейчас, учитывая имиджевые потери Америки и то, что они не могли больше себе в этом США дожимать. Если Зеленский, его советники, внешнеполитическое ведомство этим не воспользуются, ну, как говорят, грош им цена.

Право слово, только про вариант шантажа ядерным оружием, как лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, не напомнил. Но это и понятно Арахамия – он такой романтический мечтатель среди киевских политиков, а Тягнибок - жесткий реалист. И только жесткий шантаж с позиции силы может удовлетворить Украину.

А вот экс-глава МИД Украины Павло Климкин, который обычно смешит публику своими фантазиями, на этот раз проявил себя настоящим реалистом.

- Ни в коем случае не стоит пытаться сейчас получить что-либо от США, воспользовавшись затруднениями Вашингтона из-за ситуации в Афганистане, - попытался он охладить горячие головы. И если бы остановился на этом, то можно было бы подумать, что Павло Климкин вернулся в реальный мир из Вселенной своих фантазий. Но Климкина понесло дальше, ему захотелось пояснить, почему не стоит этого делать.

По мнению Климкина, «США проиграли борьбу за новый Афганистан», но от этого не стали менее ценным союзником Украины для решения главной задачи, стоящей перед Киевом.

- Борьба за новую Украину как часть Запада пока, согласитесь, не выиграна. Вывод прост: неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию, - опять нафантазировал Климкин на своей страничке в социальной сети.

И так и осталось непонятным, какую же линию поведения выберет Зеленский. Будет ли он подобострастно подлизываться к Байдену или же встанет перед ним не просто жестким шантажистом, а грозной Немезидой, одним лишь своим видом напоминая, что Украине все должны, и он не потерпит. Чего не потерпит? Да чего угодно. Конечно, если все сложится, а не не отменится и не перенесется снова, а его самого пустят к Байдену.

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