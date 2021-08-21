Стены нет, колючую проволоку отдали: Украинские пограничники начали рыть противотанковые рвы

На украинской границе роют защитные рвы. Фото: facebook.com/DPSUkraine

Пока в украинских городах ставят с разной степенью успешности флагштоки разной высоты в честь 30-летия Незалежности, в Киеве встречают гостей «Крымской платформы», а украинские артисты репетируют свое участие в этом мероприятии, есть те, кто зорко стоит на страже, охраняет рубежи и совершенствует оборону на случай вторжения «страны-агрессора».

Напомним, первым этим озаботился Арсений Яценюк в бытность свою премьер-министром Украины. Он представил проект «Стена» - эдакий Европейский вал, по сравнению с которым и линия Мажино, и линия Сталина, и даже линия Маннергейма – так, детский чих на лужайке одуванчиков. Яценюк добился миллиардного финансирования и руководил проектом то ли до тех пор, пока перестал быть премьером, то ли до тех, когда кончились деньги. У проекта, естественно, а не Яценюка, ставшего после этого очень состоятельным и даже по американским меркам богатым человеком. Желающие до сих пор могут видеть плод его усилий в виде сетки рабица, натянутой на отдельных участках границы, где ее еще не растащили по хуторам рачительные украинские хозяева.

Деньги кончились, Яценюк махнул в США, а Россия осталась и могла, по мысли украинских стратегов, в любой момент вторгнуться в Незалежную танковыми клиньями. Можно было бы намотать вдоль границы колючую проволоку, которая бы вцеплялась в гусеницы «русских танков», но Зеленскому потребовалось срочно продемонстрировать европейскую солидарность, и он направил колючую проволоку в Литву в качестве гуманитарной помощи от пересекающих белорусско-литовскую границу нелегалов с Ближнего Востока и стран Магриба.

Казалось бы, Украина осталась совершенно беззащитной перед мифическими ордами орков на танках и бурятской бронированной морской кавалерии, но не таковы украинские военные и пограничники. Российским танкам будущего «вторжения» они решили противопоставить лопаты и… стали рыть противотанковые рвы.

- Пограничники начали мероприятия по дополнительному укреплению украинско-российского участка границы. Пятый пограничный отряд продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинско-российского участка государственной границы в пределах Сумской области, - заявила пресс-служба государственной погранслужбы Украины, пояснив, что противотанковые рвы копают не везде, а только на «угрожаемых танкоопасных направлениях».

Да, пока не везде, пока лишь в Сумской области, но, скорее всего, благородный почин «копать отсюда и до заката» поддержат и в других пограничных областях Незалежной. Главное, чтобы случайно или не случайно украинские пограничники не залезли на российскую территорию, поскольку российско-украинская граница до сих пор не прошла через делимитацию и демаркацию.

Почему же именно Сумской области так «повезло»? Ответ лежит на поверхности. В июле именно на пограничников этого погранотряда было совершенно нападение, когда неизвестные, говорившие на русском языке (как, впрочем, и сами хранители границы) сначала избили погранцов, а потом скрылись, прихватив с собой их табельное оружие. Вскоре, правда, выяснилось, что сие злодейство совершили никакие не русские диверсанты, а доблестные, слегка или не очень слегка подвыпившие офицеры украинской контрразведки (СБУ). Которые позже и забранное оружие вернули. Но осадочек, наверное, у пограничников все же остался.

Правда, есть и совершенно кощунственная мысль. А что, если украинские пограничники копают противотанковые рвы, чтобы предотвратить бегство украинцев в Россию? Была же совершенно безумная идея, что Великая Китайская стена была выстроена не для того, чтобы в Китай никто не вторгался, а чтобы китайцы не выбирались наружу.

В общем, осталось немного подождать. Если противотанковые рвы заполнят водой, а в нее запустят особо морозоустойчивых украинских крокодилов, тогда рвы выкопали точно не против русских танков.

Копайте, небратья, копайте, - перефразируя Паниковского, можем пожелать украинским пограничникам. Главное, до зимы не заканчивайте - хотя бы согреетесь.

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