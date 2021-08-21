Больше не патриоты: В США зафиксирован резкий рост ненависти к своей стране

Традиционно высокий уровень патриотизма американцев перестал быть одной из отличительных черт США. Фото: REUTERS

Многочисленные опросы общественного мнения и социологические исследования, проводимые в США, зафиксировали резкий рост антиамериканских настроений внутри самих Штатов. Традиционно высокий уровень патриотизма американцев перестал быть одной из отличительных черт США.

СМИ приводят самые яркие примеры, характеризующие это явление: то участница Олимпийских игр, метательница молота Гвен Берри повернулась спиной к флагу США, в тот момент, когда зазвучал национальный гимн, то в прямом эфире телеканала MSNBC журналист Мара Гэй выразила искреннюю обеспокоенность по поводу того, что над домами простых американцев развевается «чересчур много американских флагов», сообщает FoxNews.

Согласно исследованиям, проведенных Центром американских свобод и Исследовательского центра Пью, сейчас лишь 39% американцев заявляют, что они гордятся своей страной.

Столь низкий показатель социологи уже определили как крупнейший культурный вызов современности для Штатов. И считают виновниками происходящего либеральные академические круги: студенты, обучающиеся в американских вузах, слушая лекции своих преподавателей, начинают верить, что социализм – это путь будущего.

Именно левую идеологию проповедуют движения «Оккупируй Уолл-стрит» и «Антифа», массовые акции которых все чаще парализуют американские города.

Эксперты сравнивают нынешнее положение дел в Америке с Древним Римом и проводят исторические параллели.

- Мы – не единственные, где существует или существовало презрение к стране со стороны ее собственных граждан. Это уже было в Древнем Риме, успешное общество которого исчезло из-за того, что люди стали чересчур самодовольными. А ведь своего благополучия, по большей части, они добились благодаря тому, что получили многое именно от государства. Америка повторяет этот разрушительный опыт. – уверена основатель и руководитель Центра американской свободы Хармит Дилон.