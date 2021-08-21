Илья Авербух в воскресенье заберет жену из роддома: «Мчусь в Москву!»

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова с сыном. Фото: Instagram.com

В субботу 21 августа 2021 на Первом канале после программы «Время» покажут праздничное шоу к 800-летию Нижнего Новгорода. Главный режиссер праздника – Илья Авербух. Накануне шоу мы позвонили Авербуху, чтобы поздравить с новорожденным сыном — малыш появился на свет 14 августа. В беседе с kp.ru Илья Авербух рассказал почему он до сих пор не забрал семью из роддома.

- Илья, вы рядом с женой и сыном?

- Нет. Я сейчас в Нижнем Новгороде, готовимся к праздничному шоу к 800-летию города. Я здесь всю неделю. Вырвался в Москву только в прошлые выходные увидеть жену и сына. И сразу назад. Мне очень приятно, что мне доверили мероприятие такого уровня. Со времен универсиады (речь о Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске, где Авербух был главным режиссером церемонии открытия – прим. Авт.) ничего такого по масштабу по задачи именно по церемонии в России не проводилось

- Поэтому Елизавета с сыном до сих пор в роддоме. Когда заберете?

- Как только проведем мероприятие, то сразу мои мысли будут с семьей, и сразу помчусь в Москву.

- Пандемия внесла коррективы в организацию праздника?

- С точки зрения зрителей – есть большие ограничения. Но мы делаем большой упор на телетрансляцию, которую покажут на Первом канале. Это большая презентация города на огромную аудиторию.

Субботним вечером Елизавета Арзамасова в своей палате в перинатальном центре будет смотреть праздник, который режиссирует ее муж. А уже в воскресенье ранним утром Илья Авербух будет в Москве. В воскресенье он заберет жену и сына из роддома. Елизавета так задержалась в клинике из-за занятого мужа – у молодой мамы и малыша все в порядке со здоровьем. Супруги обещают 22 августа озвучить имя сына.

А пока ждем трансляцию из Нижнего Новгорода в субботу вечером. Илья Авербух объяснил, что его режиссерская задумка – показать историю города, его роль для страны, его будущее. Будет гала-шоу на главной площадке и восьми в районах города. В Нижний для участия в празднике приехало много звезд – Наталья Водянова, группа «Любэ», гимнастки Дина и Арина Аверины, Сергей Мазаев, Алексей Воробьев Сергей Полунин и многие другие артисты и спортсмены.

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