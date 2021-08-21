Музыканты, журналисты и школьники посадили в Коктебеле «джазовую аллею»

Эко-акция на территории коктебельской школы имени И.И. Березнюка в Крыму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эко-акция на территории коктебельской школы имени И.И. Березнюка в Крыму приурочена к 19-й годовщине популярного фестиваля Koktebel Jazz Party.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вместе с волонтерами и учениками школы в высадке деревьев под патронажем главного «садовника» акции Дмитрия Киселева (основателя джазового фестиваля) приняли участие председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, генеральный директор президентского Фонда культурных инициатив Роман Карманов, заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева, блогер Трофим Татаренков и другие гости фестиваля.

Роман Карманов и Анжелика Сулхаева Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сегодняшняя акция лишь начало последовательного укоренения идеи ответственного отношения к природным ресурсам. Мы хотим стать примером, дать другим импульс. Я считаю, что сами крымчане должны проявить еще большую энергию и ответственность в развитии своего российского полуострова, своей земли, - подчеркнул Дмитрий Киселев.

Дмитрий Киселев и Сергей Жирадков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждому кипарису было присвоено имя мирового джазового хита.

По словам директора школы Сергея Жирадкова, обновление зеленого фонда пришлось очень кстати по двум причинам. Во-первых, школе уже сорок лет, а значит, многие деревья как раз нуждаются в смене. А во-вторых, аллея посвящена музыке и джазу, а значит для учащихся это еще и приобщение к культурному событию, ради которого в Коктебель каждый год приезжает много гостей.