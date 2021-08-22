Самый известный американский социалист купил дом за $3000000

Пайкер известен в Сети как HasanAbi Фото: EAST NEWS

Одним из самых известных в США проповедников социалистических и коммунистических взглядов Хасан Пайкер стал объектом критики как со стороны сторонников своих идей, так и со стороны своих фанатов.

Многочисленных фанатов и 1,5 миллиона фолловеров Пайкер обрел благодаря Twitch-стримам. На своем канале он освещает новости, рассуждает о политике, а также играет в видеоигры. Его часто приглашают в качестве эксперта на ведущие американские телеканалы.

Пайкер известен в Сети как HasanAbi. Abi на турецком означает «старший брат». 30-летний Хасан родился в США, в семье иммигрантов из Турции, закончил университет в Майами, а вот среднюю школу – в Стамбуле.

30-летний Пайкер пока не создал семью, но известно, что в 2018 году он крутил роман с порноактрисой Дженнис Гриффит.

Сторонников и поклонников молодой социалист разозлил тем, что приобрел дом в Голливуде, выложив за него почти $3 миллиона.

- Это неэтично! Проповедовать социализм, а купить себе такой домище! – негодуют Интернет-пользователи.

Герой скандала попросил всех «коллективно успокоиться», заявив, что устал арендовать квартиры в дорогом Лос-Анджелесе.

Но оправдание не сработало: Пайкера продолжают обвинять в том, что есть разница между недорогим домом в пригороде мегаполиса и роскошной виллой в одном из самых престижных его районов.