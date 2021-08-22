Самый авторитетный американский военный назвал причины провала США в Афганистане

Силу талибов* в США недооценили Фото: REUTERS

Генерал-лейтенант Герберт Макмастер - самый авторитетный и уважаемый в США из действующих офицеров армии. Он принимал участие во всех крупных американских войнах современности. Национальный герой, кавалер многих боевых наград, его личные заслуги и опыт стали предметом обязательного изучения в программах военных академий Америки.

В 2017-2018 гг. Макмастер был советником по национальной безопасности президента Дональда Трампа, став единственным представителем администрации 45-го президента США, назначение которого восприняли с воодушевлением как республиканцы, так и демократы.

Он прокомментировал причины провала США в Афганистане для влиятельного Совета по международным отношениям (CFR), считающегося в США своеобразным теневым правительством страны.

- США не хватило силы воли продолжать работу в интересах всего человечества, - считает Макмастер. - Вывод войск, приуроченный к 20-летию трагедии, разыгравшейся в США 9 сентября 2001 года, был ошибкой. Сейчас это все понимают!

- Силу талибов* в США недооценили. Все были уверены в мощи правительственных войск. Но отчеты о том, как и в каких объемах афганские силы безопасности стоят на страже мира, оказались, если не выдуманными, но сильно приукрашенными. Два года назад впервые стали поступать сообщения о резком сокращении численности национальной армии Афганистана. – говорит Макмастер. – Бороться с талибами* стало просто некому. Афганские солдаты месяцами сидели без зарплаты, тогда как «Талибан»* укреплял свои позиции и оставался устойчивым не только как военная и террористическая организация, но и как политическое движение.

- Все эти годы «Талибан»* не стоял на месте, а развивался, и мы допустили серьезную ошибку в том, что рассчитывали найти с ним общий язык. У талибов* никогда не было намерения прийти к соглашению с кем бы то ни было. Так что всю 20-летнюю работу США и руководства Афганистана можно считать бессмысленными. – подытожил генерал.

*Террористическое движение и его члены, запрещенные в РФ