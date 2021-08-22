Ежевика: чем полезно, где покупать и как выбрать

Ежевика неприхотлива, устойчива к заморозкам и содержит много полезных веществ и витаминов Фото: pixabay.com

Эта лесная ягода, родственница малины, была завезена из Америки и хорошо прижилась в России. Ежевика неприхотлива, устойчива к заморозкам и содержит много полезных веществ и витаминов.

Чем полезна ежевика?

Мякоть содержит аскорбиновую кислоту, тиамин, каротин, биофлавоноиды, антиоксиданты, предотвращающие образование свободных радикалов в клетках и способствующих выведению чужеродных веществ из организма. Ежевика богата витаминами Е, В1, В2, РР, органическими кислотами – лимонной, яблочной, салициловой, содержит необходимые минеральные вещества (медь, калий, фосфор, магний, марганец). Есть гипотеза, что регулярное употребление в пищу этих ягод может способствовать замедлению развития опухолей.

Где покупать?

Покупайте ежевику только в местах организованной торговли, где проводится регулярный контроль качества. Покупая ягоды, вы имеете право потребовать у продавца документы о месте и условиях произрастания. Не приобретайте ягоды на стихийных рынках, с рук.

Как выбрать?

В процессе созревания ежевика меняет свой цвет от зеленого до буроватого, затем приобретает яркий красно-бурый цвет. Зрелые плоды имеют черный, черно-фиолетовый окрас. Свежие ягоды можно купить начиная с конца июля до середины октября. Выбирая ягоды, понюхайте их. Запах должен быть естественным, без посторонних примесей. Внимательно осмотрите плоды – повреждённые, неспелые или с червоточиной лучше не брать, выберите крупные мягкие ягоды. Если хотите купить замороженные плоды, не берите на развес, отдайте предпочтение заводской упаковке. Перед покупкой аккуратно пощупайте пакет – ягоды должны быть твёрдыми и не слипшимися. Размораживайте непосредственно перед употреблением, повторно не замораживайте.

Всем ли полезна ежевика?

Ежевику рекомендуют при сахарном диабете, воспалении суставов. Она ускоряет обмен веществ и снижает количество холестерина в крови, поэтому полезна при ожирении. Ежевика хорошо влияет на нервную систему, нормализует сон. Переспелые ягоды могут оказать слабительный эффект. Ежевика может также вызывать аллергические реакции, ее не стоит употреблять людям, страдающим заболеваниями почек, болезнями тонкого кишечника и желудка.