Питание по сезону. Ягоды августа

Не упустите возможность насладиться сезонными ягодами, а также сделать заготовки на зиму Фото: pixabay.com

В конце июля – начале августа в продаже появляется самая большая ягода – арбуз. Все уже привыкли к этому определению и не удивляются. Однако оно не совсем верно. Но самом деле арбуз – ложная ягода. Так как у него семена находятся внутри мякоти, а не на поверхности, покрытой твердой коркой. В любом случае от этого мы не будем любить арбуз меньше. Главное – при покупке выбрать качественный плод. Как это сделать – читайте здесь.

Также в августе стоит обратить внимание на вишню, бруснику, голубику, ежевику, малину и крыжовник, к концу месяца появляются «витаминные чемпионы» – облепиха и клюква.

Давайте подробнее поговорим о вишне. Это не только доступная сезонная ягода, но и очень полезная, иногда ее даже называют «природным антибиотиком». Дело в том, что фитонциды, содержащиеся в составе ягоды, предотвращают размножение многочисленных бактерий. Вот почему вишнёвые листья добавляют в маринады: пара листков способна замедлить развитие любого гнилостного процесса в банках.

Вишня укрепляет иммунитет и положительно влияет на кровеносную систему человека. В ягодах содержится много полезных веществ – кумаринов. Именно поэтому вишню рекомендуют употреблять в период выздоровления, а также при лечении заболеваний сердца и кровеносных сосудов.

Кроме того, вишня – отличный десерт. В отличие от пирожных, она дарит организму не лишние калории, а большое количество витаминов и минералов. В мякоти ягоды присутствуют витамины группы В, отвечающие за нервную систему, витамин А, поддерживающий остроту зрения, витамин С, укрепляющий иммунитет, а также фолиевая кислота и железо.

На самом деле все сезонные ягоды вкусны и полезны, не упустите возможность насладиться ими, а также сделать заготовки на зиму. Кстати, большинство ягод прекрасно хранятся в замороженном виде и сохраняют свои полезные свойства.