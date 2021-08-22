"В своей жизни я бы хотел сыграть человека": Особенный театр Йошкар-Олы работает над новым форматом спектаклей

Родители помогают детям в создании костюмов и декораций. Фото: предоставлено Детско-юношеской творческой организацией "Зеркало"

Особенный театр появился в Йошкар-Оле почти четыре года назад - в январе 2018 года на основе Детско-юношеской творческой организации "Зеркало". И другого такого нет во всем городе.

Дело в том, что главными актерами здесь выступают дети и подростки с ментальной инвалидностью. А поддерживают их в этом интересном дете родители, друзья, а также фонд президентских грантов, благодаря которому в этом театральном сезоне началась работа над новым форматом спектаклей. Он должен показать всю разноплановость юных артистов.

Сейчас в Особенном театре занимаются и играют 16 актеров и их родители.В репертуаре - близкие и понятные каждому истории. Каждую неделю ребята занимаются с профессиональными педагогами актерским мастерством, сценической речью, вокалом, пластикой, дизайном и песочной анимацией.Они не понаслышке знают, что такое кулисы, софиты и реквизит, и каждый из них безумно влюблен в театр.

Родители же помогают своим талантливым детям в создании костюмов и декораций для будущих постановок.

Каждую неделю ребята занимаются с профессиональными педагогами. Фото: предоставлено Детско-юношеской творческой организацией "Зеркало"

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Илья, актер особенного театра:

- В каких спектаклях ты уже играл и кого?

- Я играл пса в спектакле "Кто сказал МЯУ?" и еще волну в танце про ручеек.

- А какую роль ты хотел бы сыграть?

- Человека. В своей жизни я хотел бы человека сыграть - живого артиста. Мне больше нравится быть артистом улыбчивым.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Детско-юношеская творческая общественная организация г.Йошкар-Олы "Зеркало" тоже принимала участие в нашем конкурсе.

Истории всех проектов-победителей с видео мы публикуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.