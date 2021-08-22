Владимир Путин рассчитывает, что «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов в Госдуму

За ними — «Единая Россия».

Программа – это важный, живой документ, который должен реагировать на то, что происходит в мире, в стране. Ничего не должно быть забыто из того, что было сказано в июне на съезде «Единой России», отметил Владимир Путин, открывая встречу. Президент России высоко оценил работу партии, в том числе благодаря которой страна прошла период пандемии лучше многих стран.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫПЛАТА ПЕНСИОНЕРАМ И ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

«В результате работы «Единой России» национальная экономика практически полностью вышла на докризисный уровень. Это создает для нас хорошую базу для решения как раз тех задач, которые возникли в самое последнее время или за последние годы», - отметил глава государства.

Речь, в частности, идет о мерах социальной поддержки граждан – Владимир Путин объявил о введении двух новых единовременных выплат. Первая коснется военнослужащих.

«Думаю будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тысяч рублей. Нужно «Единой России» и Правительству это проработать», - поручил президент.

Вторая выплата затронет всех пенсионеров.

«Попросил бы «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в думе, отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тысяч рублей. Она должна коснуться всех категорий пенсионеров – и работающих, и неработающих, и военных», - подчеркнул Владимир Путин.

НОВЫЕ ГОРОДА, РАБОЧИЕ МЕСТА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Напомним, по предложению президента на съезде ЕР в июне в первую пятерку списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. По результатам жеребьевки, которая прошла 16 августа в Центризбиркоме, «Единая Россия» получила пятый номер в избирательном бюллетене.

Как вы уже поняли, вопрос повышения благосостояния людей станет одним из ключевых в народной программе партии. Заметную роль в его решении может, в частности, сыграть программа развития Сибири и Ангаро-Енисейского округа, запустить которую предложил министр обороны Сергей Шойгу.

«Предприятия должны быть загружены контрактами на долгую перспективу. Есть необходимость создания межрегиональных научно-промышленных комплексов – инициатива поддержана в регионах, обсуждается в ученых и экономических кругах. У нас есть возможности до 2030 года в сравнительно приемлемых вложениях создать сотни тысяч рабочих мест, новые города, новую современную промышленность», - отметил Сергей Шойгу, обращаясь к Владимиру Путину.

Президент поддержал предложение, отметив, что средства на программу запланированы и никаких сбоев в ее реализации быть не должно. «С появлением возможности развития Арктики Сибирь на второй план не уходит. Мы много раз говорили об этом, Сергей Кужугетович является локомотивом этого проекта. Надеюсь, что так и будет», - сказал глава государства, добавив, что даны соответствующе поручения федеральному правительству.

В народную программу «Единой России» войдут и инициативы по модернизации системы здравоохранения, рассказал главе государства главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Врач напомнил, что на площадках партии уже прошла серия экспертных встреч.

«Пандемия показала нам необходимость адаптации образования докторов, потому что теперь базовые знания по лечению тяжелых заболеваний включаются в ряд разных специальностей. Мы накопили большие данные, которые нужно анализировать. Очень благодарны за 100 млрд рублей, выделенных на развитие этой системы для быстрого восстановления тяжелых пациентов», - сказал он, обращаясь к президенту.

Модернизация коснется не только здравоохранения, но и образования. О необходимости создания нового стандарта «школ большой страны» заявила сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. По ее словам, школы должны стать новыми не только по форме, но и по содержанию.

«Школы должны стать новыми и по своему содержанию, по тем пространствам, которые созданы для развития детей. Условия должны быть и комфортными, и безопасными. Речь идет о модернизации, которая предполагает и новые образовательные программы», - сказала педагог.

Сейчас дети с особенностями здоровья или развития часто не могут учиться в школах, их переводят на домашнее обучение. «Потому для разработки такого стандарта важно привлечь и самих школьников, и родителей, и педагогов», - добавила Елена Шмелева.

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОСЧИТАНЫ И РЕАЛИЗОВАНЫ

Еще один проект, который найдет отражение в народной программе «Единой России» и над которым партия работает вместе с Минтруда – социальное казначейство. Он упростит для людей получение выплат и льгот, рассказала замминистра труда Ольга Баталина.

«Это не только про выплаты семьям с детьми. Это и поддержка граждан с инвалидностью. В программе «Единой России» мы не говорим только о физической доступности для них объектов горсреды. Важна и доступность услуг. Для граждан старшего возраста, занятости, обучения», - сказала Ольга Баталина и также предложила защитить граждан от списаний по кредитам социальные выплаты.

Президент призвал в новом созыве Госдумы подумать о принятии необходимого нормативного акта.

«Выплаты надо реально защитить. Ничего страшного здесь не произойдет. Это тот самый случай, который не подпадает под общие правило «закон обратной силы не имеет», — отметил глава государства, подчеркнув, что поддержит такой законопроект.

Глава государства также одобрил инициативу о введении в стране нового праздника - Дня поисковика. С предложением выступил Сергей Лавров. Министр иностранных дел также сообщил, что в программу «Единой России» могут быть включены и ряд других направлений, касающихся защиты исторической памяти.

Завершая встречу, президент страны поблагодарил представителей партии за работу.

«Все обещания, которые дает «Единая Россия», должны быть реализуемы, хорошо просчитаны и приносить максимальный эффект нашим людям. Хочу пожелать вам успехов», - сказал Владимир Путин.