«Ералаш» на тропе войны- обозреватель Денис Горелов о сериале "Подслушано"

Кадр из сериала "Подслушано"

Как-то в давние-предавние годы детский шлягер «Асса» вызвал немалую дискуссию. Отцы русского рока, ценившие ауру сектантства, были крайне озадачены опопсовением протестных хитов и винили масскульт и «Ассу». Сильнее других ярился Шевчук - ему же и прилетело кучнее других. «В советское время, - огрызнулся режиссер Соловьев, - был формат встреч с профильным зрителем. Выходили на сцену недовольные и пеняли: не поняли-де вы нашей шахтерской жилочки! Вот теперь Шевчук меня попрекает: не понял я, дескать, его рокерской жилочки». И обозвал Шевчука идиотом.

Схожие, хоть и значительно менее шумные волнения, произошли с экспресс-сериалом «Подслушано» (8 серий по 15 минут), рискнувшим углубиться в ментальные дебри поколения зум. Нет, не такие мы, взбурлили зумеры, по-другому живем! Не сумел режиссер Куликов подобрать ключик к сложной нашей душе.

Куликов меж тем, как успешная акула бизнеса, предвидит скорую смену киносмотрящих поколений и нащупывает контакт с людьми, не имеющими общих тем с ХХ веком, осязаемой реальностью, нормами традиционного государства и человечеством старше двадцати. Всякий возраст любит порассуждать о своей особости и контрах с родней, но, кажется, только в нашем веке тинейджеры впервые были предоставлены себе: хочешь - кури, не хочешь - не учись, охота сожительствовать с айфоном - валяй. Поколение тут же ощутило себя брошенным дракончиком из анекдота, который съел папу-маму и теперь круглый сирота. А может, это только кажется режиссеру Куликову и нам, его зрителям.

По сюжету бойкая пятерка зумеров (современные подростки, которые активно пользуются соцсетями, в целом аполитичные и инфантильные. - Ред.) обнаруживает системную пропажу одноклассников. В школу не ходят, из доступа пропадают, родня ссылается на болезни и переезд, неизвестные троллят фотками с похорон. А детей похищают, и раз им ни до кого нет дела, никому нет дела и до них. Юные же охотники сами в группе риска: маньяк целится в максимально сплоченные детские коллективы.

С тех пор как детям в России разрешили быть собой, их появление на экране сопряжено с трудностями. Типичный чел шестнадцати лет сегодня курит, матерится, по чуть-чуть квасит и совершенно не учится, что, как известно, вредит здоровью и запикивается в эфире до полной потери ясности. Слава богу, организации, запрещенные в РФ, колышут его еще меньше, чем сама РФ. Так что Куликов взял на себя нелегкую задачу: придумать проблемы и опасности людям, не озабоченным ничем, кроме бабок, досуга, интенсивного общения и первичного сексуального магнетизма. Джипы на хвосте, личности в капюшонах на задах пустого кинозала и черный прямоугольник металлической двери на этаже и впрямь выглядят угрожающе, родаки появляются на экране потусторонними тенями, и общая атмосфера автономности молодых возрастов была бы совершенной, если б не постоянный аккомпанемент фильмов самого Ильи Куликова. Если садятся за сериал - это непременно «Полицейский с Рублевки», если днем в кино - тоже что-то его. Впрочем, кто вселенную создает, того и аккомпанемент.

Авторы сериала напоминают нам о том, что современные подростки живут в интернете и за его пределы выбираются редко. Фото: Кадр из фильма

Узнаваемых бебистаров, способных притворяться мелкими, у нас нынче не вагон - так что в ролях заняты лучшие люди франшизы «Мир! Дружба! Жвачка!» Валентина Ляпина и Егор Абрамов (Егор Губарев подрос и из возраста выпал), Александр Новиков из «Пищеблока» и новенькие Никита Патуев и Кристина Корбут. Двое из пяти, как заповедано журналом «Ералаш», рыжие: других детское кино старается не снимать.

Людской и смысловой вакуум, в котором предпочитают обитать сетевые сообщества, передан довольно адекватно, а разнообразные фобии и психозы неизбежно сопровождают благополучные и бесконфликтные социумы, что мы имеем полное счастье наблюдать чуть западнее Польши. Идея, что раз в 20 лет (поколенческий лаг) чья-то злая сила стравливает лучших друзей в гладиаторских перестрелках - неплохая метафора вечных поколенческих разборок, а одноглазость маньяка и вовсе возводит сюжет к мифу о Полифеме. Поколение, ставшее теперь группой риска, таких подтекстов считать не сможет, потому что не училось, курило, квасило, пирсило и сожительствовало с айфоном.

Но старшие товарищи помогут.

«ПОДСЛУШАНО»

2021 г.

Реж. Илья Куликов.