Настя Ивлеева о своей знаменитой фразе про «15 сантиметров»: «Чуть не стоило мне жизни»

Звезда «Орла и решки» заявила, что длина мужского достоинства, по ее мнению, должна быть не меньше 15 сантиметров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Настя Ивлеева рассказала о последствиях интервью, которое она дала журналисту Юрию Дудю в 2018 году: тогда телеведущая сообщила, какой размер мужского пениса она предпочитает. Звезда «Орла и решки» тогда заявила, что длина мужского достоинства, по ее мнению, должна быть не меньше 15 сантиметров. В противном случае - это «приговор» для мужчины.

Фраза Насти про «15 сантиметров» тут же разошлась на цитаты, а сама блогерша стала объектом для язвительных шуток. Только сейчас, в интервью журналу Tatler Ивлеева призналась, что тогда ляпнула, не подумав. А потом так распереживалась, что этот стресс едва не стоил ей жизни.

- Я так переживала, что на второй день после интервью у меня случился отек Квинке, это чуть не стоило мне жизни. Хорошо, что «скорая» приехала вовремя, - рассказала телеведущая.

Отек Квинке – серьезная аллергическая реакция, отек гортани. Если вовремя не сделать укол нужного препарата, горло опухает настолько, что человек не может дышать. Так что Настя тогда действительно находилась между жизнью и смертью.

Блогерша призналась, что первое время после скандальных откровений Дудю она находилась в депрессии и считала, что ее карьера разрушена. Впрочем, в реальности оказалось, что высказывания Ивлеевой, напротив, сделали ее еще популярнее. Поэтому постепенно она пришла в себя и успокоилась.

- Ну стала мемом года, ну и классно Но хайпа на наших отношения с тех пор я стала избегать, - добавила Настя, имея в виду отношения с мужем, рэпером Элджеем (в миру – Алексеем Узенюком).

В том же интервью телеведущая подтвердила, что она развелась с мужем. По словам Насти, им с Алексеем в браке стало слишком спокойно и не интересно. Это пагубно сказалось на творчестве музыканта и телеведущей. Ивлеева констатировала, что их отношения стали напоминать чувства брата и сестры, поэтому они приняли решение расстаться. После развода супруги остались в хороших отношениях.

Слухи о том, что Настя Ивлеева и Элджей переживают кризис в семейной жизни, появились несколько месяцев назад. Преданные поклонники звезды «Орла и решки» заметили, что телеведущая перестала носить обручальное кольцо, с которым раньше не расставалась. Более того, в окружении блогерши рассказали, что они с мужем решили отдохнуть друг от друга и пожить отдельно. Рэпер остался в их загородном особняке, а Настя сняла себе отдельную квартиру в центре Москвы за 210 тысяч рублей в месяц.