Ирина Шейк и Канье Уэст расстались после нескольких месяцев отношений

Русская супермодель и американский рэпер расстались после нескольких месяцев отношений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роман Ирины Шейк и Канье Уэста сошел на нет. Русская супермодель и американский рэпер расстались после нескольких месяцев отношений. По словам окружения музыканта, их чувства сгубила работа. У Ирины очень напряженный график, да и Канье – фанат музыкальной карьеры, все его время посвящено работе. Кроме того, рэпер старается как можно больше времени проводить с детьми, опеку над которыми он сейчас делит в суде с бывшей женой Ким Кардашьян. Как итог – на новую возлюбленную просто не оставалось времени.

- Канье был занят работой и проводил много время со своими детьми. Это то, на чем он сейчас сфокусирован. У него сейчас нет времени на свидания. Но он по-прежнему считает, что Ирина – потрясающая женщина, - сообщил источник порталу People.com.

По словам инсайдера, Шейк и Уэст расстались мирно и остались хорошими друзьями. Впрочем, поклонники рэпера подозревают, что всему виной – его бывшая жена Ким Кардашьян. Недавно папарации сняли Ким и Канье обедающими вместе в ресторане. Поговаривают, что чувства Уэста к жене все еще не остыли, и он всерьез рассчитывает вернуться к Кардашьян.

Ирина воспитывает дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. Фото: EAST NEWS

Ирина Шейк и Канье Уэст встречались с марта этого года и даже провели вместе романтические выходные во Франции. Пара отправилась в Прованс, где отметила день рождения Канье. Рэпер арендовал целый отель, чтобы отметить 44-летие наедине с русской красавицей. Шейк и Уэст прилетели на юг Франции в начале июня. Влюбленные остановились в роскошном бутик-отеле Villa La Coste на три ночи. Папарацци проникли на его территорию и сфотографировали музыканта в компании Ирины.

Шейк и Уэст знают друг друга довольно давно, уже больше десяти лет. В 2010 году модель снялась в видеоклипе на песню Канье Уэста «Power», где она сыграла ангела. В видео Ирина предстает в откровенном золотом наряде с парой крыльев за спиной. Два года спустя красавица из России приняла участие в показе осенне-зимней коллекции одежды West's Yeezy (модного бренда Канье Уэста) на Неделе моды в Париже.

Напомним, музыкант разводится со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян после шести лет брака. Супругам предстоит поделить в суде опеку над детьми и роскошное лос-анджелесское поместье, которое они купили вместе. Детей у бывших супругов четверо: 7-летняя Норт, 5-летний Сейнт, двухлетняя Чикаго и годовалый Псалм. Ким просит суд предоставить им с мужем совместную опеку над детьми.

Уэст – завидный холостяк. В рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes музыкант стоит на 1750-м месте с состоянием в 1,8 миллиарда долларов. При этом сам Канье уверяет, что он гораздо богаче, чем о нем говорят: рэпер настаивает, что на его счетах лежат 3 миллиарда долларов.