В Ленинградской области в День российского флага триколор подняли в неожиданных местах

Торжества по случаю Дня Государственного флага России прошли в Старой Ладоге - первой столице Руси.

В Ленинградской области широко отметили День российского флага: 22 августа триколор появился в самых неожиданных местах. Он украсил древние башни, исторические объекты и памятники.

Жители и гости Выборга с утра любовались российским флагом, развевающимся над башней Святого Олафа – единственным в нашей стране средневековым донжоном, начало строительства которого датируется 1290 годом. Так сотрудники музея-заповедника решили поздравить россиян с праздникам. А в деревне Колтуши Всеволожского района трехцветный флаг украсил первый в России памятник мелиораторам.

Официальные торжества по случаю Дня российского флага прошли в Старой Ладоге – первой столице Руси. Многометровый триколор под звуки российского гимна развернули над водой напротив Староладожской крепости, основанной Рюриком в 862 году. Поздравляя ленинградцев с праздником, губернатор области Александр Дрозденко выступил с инициативой следующие пять лет проводить празднование Дня Государственного флага России в одной из крепостей Ленинградской области.

- Сегодня день флага России. И очень знаменательно, что мы проводим его в Старой Ладоге - колыбели русской государственности, куда пришли Рюрик и Олег, откуда пошла Русь, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Старая Ладога была и крепостью, и процветающим городом. А сегодня мы бережно реставрируем и восстанавливаем ее, потому что это — наша история. Мы все - современники Новой России, где мы живем, трудимся, занимаемся общественной работой и своё настоящее и будущее связываем со своей страной. Мне очень приятно, что мы все наблюдали поднятие флага и вместе пели гимн, которые нас объединяют. Я благодарю всех, кто выходил сегодня на сцену - учителей, врачей, военнослужащих, всех, кому небезразлична судьба Ленинградской области и России. Это особенно показал прошлый год, когда в период пандемии мы все сплотились и помогали друг другу, как одна большая Ленинградская семья. Заботились о стариках, помогали учиться дистанционно детям, участвовали в волонтёрских акциях. Я сам участвовал в таких акциях и не видел ни одного равнодушного лица вокруг. Это было большое объединение большой ленинградской семьи. Следующий год мы провозгласили Годом Команды 47. Это лозунг, который родился в сердцах многих людей. Для кого самое важное — процветание Ленинградской области.

Праздник завершился в Копорье - крепости, на восстановление которой, по словам Александра Дрозденко, требуют значительные средства. Губернатор обсудил с директором Староладожской крепости перспективы реконструкции крепостной стены XII века и башен. «Готовьте документы на проектирование», - отметил глава региона.

Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник в 2021 году отмечает 50-летие со дня основания. Его коллекции насчитывают более 150 тысяч экспонатов.