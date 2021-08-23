ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона, который подрабатывал в тульском автосервисе

В Туле находится сразу шесть крупнейших предприятий оборонной промышленности. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

На кадрах оперативной съемки сотрудники Федеральной службой безопасности России сбивают с ног мастера тульского автосервиса. Он ведет себя естественно для шпиона: не кричит и не возмущается, а когда его кисти обрабатывают специальным раствором лежит смирно. Когда включают специальную лампу и наводят на руки задержанного они начинают отсвечивать зеленым светом: это говорит о том, что он держал в руках материалы, которые ему передали в ходе специальной операции.

- В Туле задержан с поличным гражданин Украины, осуществлявший собирание сведений, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей, - сообщает ФСБ России.

В Туле находится сразу шесть крупнейших предприятий оборонной промышленности: ГУП "Конструкторское бюро приборостроения", ПО "Туламашзавод", ОАО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения", ОАО "Тульский патронный завод" и старейший в мире ОАО "Тульский оружейный завод" (ТОЗ) (работает с 1712 года). Все эти предприятия производят секретную технику и оружие, а не тульские пряники.

Только на ТОЗе работает более трёх тысяч человек.

Расчет украинского шпиона, который устроился работать в автосервис был верным: владельцы машин всегда откровенно общаются с мастером, а значит можно выведать из первых уст техническую информацию о новинках оборонной промышленности или завербовать рабочих российских предприятий.

В ФСБ отметили, что целями шпиона были "вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения". В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России (Шпионаж). Следователи выясняют, с кем контактировал в России шпион и какой информацией интересовался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФСБ опубликовало видео арестов главарей и вербовщиков террористов в Крыму

У задержанных изъяты учебные пособия и методички на русском языке (подробно)