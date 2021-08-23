Авербух забрал Арзамасову из роддома: Первая бессонная ночь с сыном дома

Илья Авербух с женой, новорожденным сыном и старшим сыном Мартином во дворе Перинатального медицинского центра. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

26-летняя Елизавета Арзамасова и ее муж 47-летний Илья Авербух первую ночь провели в загородном доме вместе с новорожденным сыном. Актриса родила 14 августа и до воскресенья 22 августа с малышом находилась в клинике – семья воссоединилась после того, как Авербух завершил важный проект.

В роддом за женой и малышом Илья Авербух приехал с сыном от первого брака 17-летним Мартином, были обе бабушки, а Лиза удивила стройной фигурой. Арзамасова ночью в понедельник поделилась фото с выписки: «Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода. Теперь все вместе домой!»

В социальные сети молодая мама зашла глубокой ночью, когда разобралась с домашними хлопотами и сын крепко спал. Лиза, общаясь с подписчиками, получала комплименты, отшучивалась: «Немножко встрепанная переменами».

Малыш и мама чувствуют себя хорошо. «Задержка» в Перинатальном медицинском центре была связана исключительно с желанием Елизаветы, которая хотела, чтобы из клиники ее забрал муж. Илья Авербух ставит и продюсирует не только ледовые шоу, но и крупные зрелищные мероприятия. Неделю после рождения наследника он провел в Нижнем Новгороде, так как Авербух был главным режиссером гала-шоу в честь 800-летия города. Мы звонили, чтобы поздравить его с важным событием. Авербух рассказал kp.ru о нерабочих планах: «После завершения работы в Нижнем Новгороде все мои мысли с семьей, сразу помчался в Москву».

Илья Авербух забрал жену с сыном из роддома. Имя малыша супруги собираются объявить в ближайшие дни. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На родах жены Авербух не присутствовал, а когда малыш появился на свет, то уже в палате папа нянчил малыша. «Малыш весом 3800 г и ростом 53 см», - сообщила Лиза. Имя сына супруги объявят в ближайшие дни.

Елизавета ждала мужа с работы в роддоме восемь дней. Теперь семья воссоединилась. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Для Арзамасовой – это первенец. А для Авербуха – второй ребенок. У Ильи есть 17-летний сын Мартин от первого брака с фигуристкой, а теперь тренером Ириной Лобачевой. Мартин последние несколько лет живет с отцом, поэтому успел найти общий язык и подружиться с женой отца. Мартин сообщил, что рад рождению брата. А у щедрого отца и любви, и средств хватит на всех сыновей. Илья Авербух – очень востребованный специалист: у него своя ледовая империя (шоу, спектакли с участием звезд фигурного катания), он продюсирует телепроекты, ставит как хореограф программы чемпионам. Семья очень дружная, коллеги Авербуха, говорят – у Ильи идеальный, гармоничный брак.

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