Не лозунги, а готовые решения

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев со сторонниками партии. Фото: пресс-служба «Новые люди»

…Чернота концертного зала. Гигантское количество гостей. Прожектора выхватывают очередного оратора. На каждом участнике акции написано новое понятие в российской политике – «Новые люди». Так 22 августа партия провела в Москве съезд-перформанс, куда приехали 2 500 делегатов со всей России. От сцены, как сообщили организаторы мероприятия, решила отказаться, чтобы максимально сократить дистанцию между лидерами партии и гостями съезда.

ВОЗЬМУТ В РУКИ МЕТЛУ

«Сегодня на внеочередном съезде мы приняли программу партии «Новые люди». Она небольшая, всего 30 страниц. Она проста и понятна, - отметил лидер партии Алексей Нечаев. - Перестать выкачивать деньги из экономики, раздувая госбюджет. Снизить налоги, вернуть их в регионы — туда, где они собираются. Дать больше самоуправления, свободы решать самим на своей земле, как жить и на что тратить. Вернуть конкуренцию во все сферы жизни страны».

Сардана Авксентьева — лидер партии в федеральном списке кандидатов в Госдуму. За три минувших месяца она побывала в 25 регионах. Везде Сардана спрашивает людей о проблемах, которые не хочет или не может решить местная власть.

«Мы придём в Госдуму и принесём туда голос регионов, который давно не звучал в стенах нашего с вами парламента. Потому что парламентские партии превратились в единую партию власти. Но мы, «Новые люди», разрушим эту монополию. Потому что за нами реальный интерес десятков миллионов. За нами мудрость простых людей, которые через несколько недель возьмут в руки метлу и наведут порядок в одной из комнат нашей власти», — заявила Сардана Авксентьева.

400 ТОНН ПОКРЫШЕК СО ДНА БАЙКАЛА

«Озеро Байкал страдает от того, что на дне лежат покрышки и отравляют его. Я сама погружалась на дно Байкала за покрышками. Ужас, конечно! Всё дно в мусоре. Люди любят Байкал, но каждый день его отравляют», — отметила журналист Елена Летучая. На сегодня со дна Байкала и впадающей в нее Ангары подняли более 400 тонн покрышек!

Юлия Барановская представила съезду сообщество мам с особенными детьми из Воронежа.

«Сегодня «Новые люди» — единственная партия, которая говорит о развитии страны. Мне не всё равно, в какой стране будут расти мои дети, - отметила телеведущая. - Я не могу без слёз смотреть на то, как живут семьи с детьми-инвалидами. Как они выбивают у государства каждую копейку, чтобы выжить. «Новые люди» — единственные, кто приходит на помощь в таких ситуациях».

«Сегодня очень остро встаёт вопрос о цензуре в отношении деятелей искусства. Ограничения появляются каждый день. Партия «Новые люди» — за свободу и развитие, - отметил актёр Сергей Жигунов, который стал советником Алексея Нечаева по вопросам культуры. - Ещё один момент — поддержка самодеятельных ансамблей и театров на региональном уровне. Потому что без талантов из провинций нашу культурную сферу неоткуда будет подпитывать».

«НАШИ ИДЕИ БЛИЗКИ ЛЮДЯМ»

Отметим, что «Новые люди» — это партия сообществ: экологи, урбанисты, молодые мамы и общества людей с ограниченными возможностями. Все они высказали свои идеи, многие из которых вошли в предвыборную программу. Манифест «Новых людей» прозвучал под музыку Штрауса. Её исполнил симфонический оркестр из 102 человек.

«Мы видим, что наши идеи и предложения близки и понятны людям. «Новые люди» предлагают простые решения. Как увеличить зарплаты, как снизить тарифы, как решить вопрос с очередями в поликлиниках. Мы идем в Госдуму не с набором лозунгов, а с пакетом готовых решений, которые по-настоящему помогут людям», — резюмировал Алексей Нечаев.