Бастрыкин взял на контроль ряд происшествий с детьми и инвалидами

Председатель СК России Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил в регионах доклады о ряде происшествий, которые произошли с детьми и инвалидами.

В первую очередь потребовал информацию о ходе проверки по факту отравления детей в Самарской области.

Там, 19 августа в одно из медицинских учреждений города Тольятти были госпитализированы 7 детей в возрасте от 7 до 14 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья после посещения бассейна на праздновании дня рождения одного из пострадавших. По предварительным данным, причиной стало ингаляционное отравление неизвестным веществом. По данному факту следственными органами СУ СК России по Самарской области проводится доследственная проверка.

Помимо этого, Александр Иванович запросил доклад о происшествии в одной из квартир на Малой Набережной Москвы, где вечером 21 августа сработало техническое устройство, в результате подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения погибли, малолетний мальчик госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Также глава СК России запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования четырехлетнего ребенка в результате обрушения части стены 18-ти этажного жилого дома в Ижевске, которое случилось 22 августа. Малыш в это время гулял во дворе дома.

Под контроль Бастрыкина попали и материалы дел, которые касаются персонала реутовского дома престарелых, которые жестоко обращались со своими постояльцами и смоленских инвалидов (сына и матери), которых закрыли в квартире соцработники. Они по какой-то причине просто перестали носить еду семье инвалидов.