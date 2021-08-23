Ревнивый муж жестоко избил сотрудника "Внукова" из-за измены жены

Врачи оказали пострадавшему первую помощь и отпустили лечиться домой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расправа произошла на улице 2-я Рейсовая прямо напротив здания аэропорта "Внуково", где работает 43-летний Иван К.* Мужчина закончил смену, вышел из здания аэровокзала и уже направлялся домой, когда дорогу ему перегородил автомобиль Ауди. Водитель дорогой иномарки вышел к Ивану, уточнил как его зовут, а получив ответ - сразу набросился с кулаками на сотрудника "Внукова". В нападавшем Иван узнал Сергея - мужа своей коллеги Марины. Сергей сильно избил мужчину, после чего сел в авто и уехал в неизвестном направлении. Прохожие заметили избитого мужчину и вызвали ему скорую помощь. Врачи доставили окровавленного мужчину в больницу.

- В одну из больниц был доставлен сильно избитый 43-летний сотрудник аэропорта Внуково Иван К.* Мужчина поступил с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы латеральной и нижней стенки левой орбиты, передней и задней стенки левой верхнечелюстной пазухи, перелом скуловой дуги слева. Врачам пострадавший объяснил, что конфликт произошел на личной почве и от вызова полицейских отказался, - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Врачи оказали пострадавшему Ивану первую помощь и отпустили лечиться домой. Предварительно известно, что конфликт произошел на личной почве из-за жены Сергея Марины, с которой Иван состоит в интимной связи. Сергей узнал о похождениях жены и приехал в аэропорт, чтобы разобраться с соперником. В полицию пострадавший Иван так и не обратился, однако, после сообщения о тяжелых побоях, оперативники начали проверку по факту происшествия.

* - имена изменены