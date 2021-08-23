Певицу МакSим заподозрили в скором возвращении на сцену: Певица объяснила, что это фейк и фотошоп, и отказалась от концертов

Певица МакSим. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полтора месяца длилась кома певицы МакSим. Врачам, как говорят, удалось вытащить артистку буквально с того света. Конечно, теперь ей предстоит длительная и кропотливая реабилитация, чтобы начать полноценную и качественную жизнь. И о возвращении на сцену речи вроде бы пока не идет.

Тем удивительнее было подписчикам в инстаграме увидеть странное объявление, распространенное от лица МакSим.

- Решила, что первым делом после всего хочу побывать на каком-то спортивном мероприятии, - написано на скриншоте из сторис якобы инстаграма певицы @Maksimartist. - Посмотрела ближайшее — это 19-29 августа, чемпионат мира по пляжному футболу. Готовьтесь подпевать ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ вместе со мной главную песню фанатов «Знаешь ли ты». До встречи.

Надо признать, что скриншот выглядит правдоподобно. Особенно учитывая особые, теплые отношения певицы со спортом.

Но к реальности это сообщение, как оказалось, отношения не имеет. В сторис МакSим опубликовала пост с этим скриншотом, назвав его бредом.

- Ни я, ни мои представители никогда не выкладывали эту рекламу на мою страницу, - заявила певица. - Это фотошоп, и в следующей сторис я это докажу. Никаких выступлений, новых песен и мероприятий я не планирую — я занимаюсь исключительно своим здоровьем. Не хотела комментировать этот бред, не думала, что на это вообще обратят внимание. Но, к сожалению, есть люди, которые поверили.

В подтверждение своих слов певица приложила архив сторис из своего инстаграма, где действительно не было ничего про чемпионат мира по пляжному футболу.

Поэтому не совсем понятно, кому понадобился такой странный пиар-ход. Вряд ли SMM-специалисты спортивного мероприятия решили сделать такую рекламу событию. Вероятно, так резвятся злопыхатели, которые не верят в то, что звезда действительно тяжело болела.

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