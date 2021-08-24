67% пользователей Huawei MateBook мечтают об "удалёнке"

Теперь профессионалы самостоятельно выбирают, где именно им удобнее решать рабочие задачи. Такие выводы сделали эксперты Huawei по итогам исследования, проведенного в канун 5-летия серии Huawei MateBook.

Результаты исследования подтвердили желание пользователей работать на удаленке: только 8% опрошенных предпочли бы ей нахождение в офисе. При этом 32% участников ответили, что готовы сотрудничать только с тем работодателем, которому не важно их местоположение.

Интересно, что 23% пользователей уверены, что для работы им достаточно иметь ноутбук. Специалисты прогнозируют, что в скором времени таких людей станет еще больше. В связи с этим инициатор исследования рекомендует присмотреться к ноутбукам линейки Huawei MateBook, так как эти устройства специально разработаны для таких задач. За 5 лет бренду удалось с нуля организовать производство ноутбуков и выпустить модели, которые могут свободно конкурировать с продуктами более опытных компаний на рынке. Кроме того, эта линейка ноутбуков смогла заинтересовать значительную часть аудитории, как в мире, так и в России, выгодным сочетанием цены и качества.

В 2021 году Huawei представил в России сразу несколько новых ноутбуков для пользователей с разными потребностями: Huawei MateBook 14, Huawei MateBook D 15 с процессором Intel® Core™ 11-го поколения и самый мощный, флагманский Huawei MateBook X Pro. Их отличительной особенностью является повышенная производительность. Также большое внимание было уделено дизайну, который, судя по тем же опросам компании, привлекает покупателей не меньше, чем мощность.

Вся серия MateBook оснащена технологией мгновенной передачи данных Huawei Share. С ее помощью сопряжение ноутбука и фирменного смартфона происходит одним касанием, и на широком экране появляется проекция мобильных приложений и доступ к файлам. И теперь, не беря в руки телефон, можно общаться в мессенджерах, редактировать тексты и фотографии и даже принимать звонки.

На устройствах MateBook комфортно работать с длинными текстами и таблицами благодаря соотношению сторон 3:2 вместо привычного 16:9. Все потому, что в один скролл вмещается больше информации. Кроме того, за экраном можно проводить много времени, не опасаясь за зрение. Режим защиты глаз от мерцания и синего излучения в спектре подсветки настроен по сертификатам авторитетной компании TÜV Rheinland.

Чтобы пользователям было проще ориентироваться в девайсах Matebook, производитель составил гид по ним с учетом потребностей разных целевых групп.

Huawei MateBook 14

Эта модель ноутбука имеет повышенную производительность и стильный внешний вид, которые особенно придутся по душе молодым специалистам. Интересно, что хотя мощность, как и качество дисплея, сопоставимы с флагманскими, данный ноутбук все-таки более доступный.

Преимущества модели:

♦ Сопряжение ноутбука и других устройств с Huawei Share 3.0.

♦ Сенсорный 2К-экран FullView с полезной площадью 90%.

♦ Процессор Intel ® Core ™ 11-го поколения.

♦ 11 часов автономной работы и компактная зарядка Huawei SuperCharge™.

♦ Тонкий металлический корпус.

♦ Двойные тепловые трубки и двойные вентиляторы Huawei Shark Fin.

Плавная работа ноутбука обеспечивается усовершенствованным процессором Intel ® Core™ 11-го поколения, который способен повысить производительность многоядерных процессоров до 33%. А благодаря встроенной графике Iris ® Xe MateBook 14 остается шустрым даже при повышенной нагрузке.

Huawei MateBook X Pro

Топ-менеджеры, любители передовых технологий и эксперты в области IT по достоинству оценят эту элегантную модель с сенсорным безрамочным 3К-экраном.

Преимущества модели:

♦ Эффект панорамного просмотра с соотношением сторон экрана 3:2.

♦ Цветовой охват 100% sRGB и высокое разрешение экрана 3000 х 2000 обеспечивают естественную и яркую цветопередачу.

♦ Процессор Intel® Core™ i7 11-го поколения.

♦ Оперативная память 16 ГБ и SSD-накопитель до 1 ТБ поддерживают многозадачность, смену кадров в играх без рывков и зависаний, а также быструю обработку изображений.

♦ На 22% больше мощности, чем у моделей предыдущего поколения.

♦ Отсутствие нагрева даже при высоких нагрузках системы.

♦ Тихая работа и два бесшумных вентилятора, которые быстро охлаждают устройство.

♦ Мощный аккумулятор 56 Вт*чпозволяет работать до 11 часов без подзарядки.

♦ Два встроенных микрофона улавливают голос на расстоянии до 5 метров. Благодаря умным алгоритмам окружающие шумы отфильтровываются, а качество передаваемого звука улучшается.

Это по-настоящему профессиональный ноутбук, обладающий компактными размерами: вес всего 1,33 кг, а толщина металлического корпуса — 14,6 мм.

Huawei MateBook D 15

Этот ультрабук — обновленная и улучшенная модель популярной линейки MateBook D, в которую «зашиты» интересные фишки. Устройство подойдет учащимся средних и высших учебных заведений, а также всем тем, кто ценит качество по разумной цене.

Преимущества модели:

♦ Эффектный дисплей с тонкими рамками, чтобы было удобно работать с широкоформатным мультимедиа и в режиме нескольких окон.

♦ Процессор Intel® Core™ 11-го поколения.

♦ Встроенная в клавиатуру HD-камера. Такое решение позволило сделать тоньше верхнюю рамку, а также повысить безопасность: если камера не нужна, она прячется в кнопку.

♦ Дисплей с высоким запасом яркости и антибликовым покрытием.

♦ Стереодинамики с впечатляющим звуком мощностью 2 Вт.

♦ Портативность и небольшой вес 1,56 кг, чтобы устройство легко помещалось в рюкзак. Длина ноутбука всего 23 см.

♦ Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев: эту удобную фишку MateBook D 15 унаследовал от смартфонов.

♦ Поддержка быстрой зарядки: 15 минут хватит на 2 часа работы.