«Роснефть» пробурит серию скважин в море Лаптевых, что позволит построить комплексную геологическую модель шельфа Восточной Арктики

Фото: пресс-служба Роснефти

В Мурманске стартовала научно-исследовательская экспедиция компании «Роснефть». Буровое судно «Бавенит» направляется в акваторию моря Лаптевых, чтобы, впервые в истории, пробурить в Восточной Арктике малоглубинные стратиграфические скважины и отобрать для научной работы керн. Ценный каменный материал послужит прямым источником геологической информации, необходимой для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования осадочных пород изучаемого района шельфа. По итогам экспедиции, ученые рассчитывают построить достоверную геологическую модель региона и оценить его нефтегазовый потенциал.

Нефтегазовая компания не первый год развивает в Арктике комплексную долгосрочную научную программу, которая включает геологические, гидрометеорологические и экологические исследования. Работы ведутся в сотрудничестве с ведущими научными и проектными организациями страны. С 2012 году Арктический научный центр компании организовал свыше 30 экспедиций в заполярные регионы - это самые масштабные исследования Арктики с советских времен.

Полевые работы в море Лаптевых будут выполнены с соблюдением высочайших стандартов экологической безопасности и охраны окружающей среды. Проекту предшествовали многолетние геологические экспедиции в регион исследований, а также цикл сейсморазведочных, инженерно-геофизических работ. Все это позволило построить комплексную геологическую модель шельфа Восточной Арктики, которая будет детализирована по итогам экспедиции.

Для экспедиции «Роснефти» буровое судно «Бавенит» укомплектовано новейшим отечественным оборудованием, которое позволяет провести так называемое «алмазное» бурение на глубину до 500 метров, в несколько раз ускорить отбор керна и повысить качество отобранных проб горных пород. Судно также снабжено уникальным оптоволоконным геофизическим оборудованием для привязки керна к сейсмическому разрезу.

Лабораторные анализы керна будут выполнены силами компании «Иннопрактика» и геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Сейчас в лабораториях продолжаются исследования образцов горных пород, отобранных в 2020 году на севере Карского моря.