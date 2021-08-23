Российскую полицию вооружат новыми пистолетами Калашникова

Пистолет Лебедева компактный-травматический (ПЛК-Т) Фото: пресс-службы концерна "Калашников"

По данным пресс-службы концерна "Калашников", замена оставшихся на вооружении 100 тысяч пистолетов Макарова в МВД России на новые модульные пистолеты конструктора Дмитрия Лебедева (МПЛ или ПЛ-15) произойдет уже в ближайшее время. Сейчас идет подготовка контракта.

По информации сайта kp.ru, МВД России может получить несколько вариантов пистолета Лебедева, которые могут комплектоваться специальными прицельными приспособлениями и фонарями, но без возможности установить на них глушители или вести непрерывный автоматический огонь. Они также будут компактнее, чем образец выпущенный для спецподразделений Росгвардии.

Подобный контракт был ранее заключен с Росгвардией. Она заказала МПЛ в двух вариантах: стандартном исполнении для войск и варианте для выполнения особых боевых задач бойцам спецназа с глушителем (соответственно со стволами — 120 мм и 207 мм, а также с магазинами на 15 и 30 патронов калибром 9х19 мм).

За создание пистолета отвечал конструктор Дмитрий Лебедев Фото: Александр БОЙКО

- В Росгвардию МПЛ поступает с ударно-спусковым механизмом, который предусматривает автоматическую стрельбу только одиночными выстрелами, но при необходимости его будет можно заменить ударно-спусковым механизмом, который выдает и очередь, - раскрыл возможности нового оружия kp.ru официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Кстати, в российском спецназе любили знаменитый автоматический пистолет Стечкина (АПС) именно за длинный ствол, большую обойму и возможность вести огонь очередями.

Новый МПЛ мощнее, удобнее и легче (800 грамм) импортных пистолетов, которые стоят на вооружение спецназа: "Глок" имеет массу 900 грамм, а "Беретта" 920 — 950 грамм.

Также до конца года новый пистолет Лебедева появится на гражданском рынке в виде компактного травматического пистолета (ПЛК-Т) весом 710 граммов (без патронов). Он будет легче и меньше боевого образца, а его обойма будет помещать в себе 14 травматических патронов калибра 10х28 мм. Травматический вариант пистолета Лебедева уже сертифицирован и представлен в экспозиции военно-технического форума "Армия-2021".

КСТАТИ

На вооружении силовых ведомств используется разное оружие. В последние годы у сотрудников ФСБ и МВД России можно было увидеть иностранный пистолет "Глок -17", а на смену советскому пистолету Макарова пришли его различные модификации, а следом и новые российские пистолеты: ГШ-18 (Грязева Шипунова) , ПСА (ОЦ-27) "Бердыш", СБЗ-2 (ОЦ-33) "Пернач» и "Ярыгин". Минобороны недавно заменило Макаровы на 18-ти зарядный пистолет "Удав" калибра 9мм, который имеет такие же возможности по обвесу, и комплекты стволов под разные патроны и глушитель.

Технические характеристики пистолета Лебедева ПЛ-15

Длина: 180 миллиметров

Высота: 130 миллиметров

Калибр: 9х19 миллиметров

Емкость магазина: 14 патронов

Малая толщина - одна из отличительных черт этого оружия. В передней части толщина пистолета составляет 21 мм, в районе рукоятки - 28 мм. Эти значения обеспечивают пистолету наилучшие показатели по компактности в своем классе.

В ЭТО ВРЕМЯ

В ходе динамических показов на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" в подмосковном полигоне Алабино будет задействовано более 320 единиц вооружении, военной и специальной техники из наличия Минобороны, а также образцы предприятий промышленности.

На широкоформатных экранах полигона Алабино и парка патриот предусмотрена трансляция открытых показов возможностей применения вооружения, военной и специальной техники с полигонов военных округов и выполнения учебных задач в Арктической зоне, а в многофункциональном огневом центре парка "Патриот" спланирована демонстрация возможностей современного и перспективного стрелкового оружия. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов после пленарного заседания.