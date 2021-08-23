В России стартует эксперимент: на платные дороги запустят электрокары

Зарядная станция для электромобилей у специализированного парковочного места на одной из улиц Москвы. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Со следующего года в России будет запущен эксперимент, предполагающий свободный проезд электромобилей по платным дорогам. Уже к 2030 году выпуск электромобилей должен достичь 10% от общего объема производства транспортных средств в стране. Такие показатели прописаны в концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, утвержденной премьером Михаилом Мишустиным.

Концепции рассчитана на 10 лет. Ее реализация пройдет в два этапа. По итогам первого (до 2024 года) будет подготовлена база для массового производства электромобилей. К этому времени в России должно быть выпущено не менее 25 тысячи электромобилей и открыто более 9 тысяч зарядных станций. По итогам второго этапа (2025-2030 годы) выпуск электрокаров должен достичь 10% от общего объема производства транспортных средств в стране.

- Документ касается практически всех категорий автомобилей - от легковых машин и автобусов до больших тягачей, - сообщил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Правительство планирует установить минимальную долю мест для электромобилей на парковках и автостоянках, говорится в концепции. А осенью кабмин определит перечень территорий, где начнется формирование разветвленной сети зарядных устройств для электромобилей.

По расчетам кабмина, благодаря формированию новой отрасли будет создано 40 тысяч новых рабочих мест.

Чтобы подстегнуть спрос на электромобили, они будут включены в программы льготного кредитования и лизинга.

- Необходимо сформировать и развитую инфраструктуру зарядных станций, прежде всего так называемых быстрых, создать индустрию по выпуску больших тяговых батарей и всех необходимых к ним элементов, - отметил Мишустин.

Премьер напомнил, что некоторые страны уже заявили о намерении отказаться от транспорта с двигателями внутреннего сгорания.

- Очевидно, что за электромобилями или машинами, которые работают на более экологичных силовых агрегатах, будущее. И нам нужно также активно развивать это направление, тем более что целый ряд компетенций в стране уже есть, - сказал Мишустин.