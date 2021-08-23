Стал культурнее народ, отдыхающий у вод

Улыбнитесь волонтеры. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- И все ж таки люди стали культурнее, - сказал министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, собирая в мешок мусорную кучу из-под кустов. - Прежде-то, - продолжал он, - отдыхающие просто разбрасывали мусор вокруг себя и уходили. А теперь вот хотя бы в кучки отходы складывают, потому убирать за ними проще. А пройдет еще какое-то время и отдыхающие настолько очеловечатся, что смогут самостоятельно относить отходы до мусорных площадок, которые же вон там у всех на виду стоят. Я в это верю!

- Как сделать, чтобы население скорее очеловечилось и могло бы убирать за собой? - спросил я министра.

- Этому надо учить и в школе, и в колледже, и в институте, - ответил он, вытирая натруженною рукою пот со лба, - чем собственно мы сейчас и занимаемся на уроках по экологии.

Министр экологии Юрий Панфилов, Юлия Михалкова и уполномоченный представитель губернатора Тульской области Надежда Школкина приветствуют волонтеров. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Разговор этот у нас состоялся в одном из красивейших мест планеты под названием — Кондуки. (Не путать с Кентукки — США). Кондуки - это в Тульской области. Название от неподалеку расположенной деревни Кондуки. Здесь ошеломляющий инопланетный пейзаж, которого нет нигде больше в мире. Вершина пейзажа - вычурные Романцевские горы. Название опять же от расположенного окрест поселка Романцево. А под горами красоты непередаваемой Голубые озера. Топонимика неизвестна.

Кондуки. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Прекрасны Голубые озёра. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Интересно, что вся эта красота создана недавно. В советские времена добывали здесь бурый уголь, а пустую породу отсыпали в терриконы. Но состав породы очень своеобразный, и он сформировался не в «курганы темные, солнцем опаленные», а вот в этакие «внеземные» образования под воздействием ветров и ливней. Посему турист сюда косяками прет даже в будний день. Сказывают, уж не знаю, насколько правда, что Голливуд не раз пытался снять в Кондуках свои фантастические сериалы с пиротехникой и стрелялками, но наши не разрешили , дабы не повредить пейзаж. Более того, Кондукам присвоили статус - особо охраняемой зоны местного значения. Здесь просто кладезь для археологов — в перелопаченной породе какие только дивные камни не встречаются! Я, например, нашел каменное сердце (смотрите фото). На вид этой скульптуре, примерно 42 тысячи лет. Её, полагаю, изготовил древний мастер неандерталец для своей прекрасной юной неандерталки, вложив в произведение весь свой любовный пыл и признание. Страшно представить, какая на это произведение древнего искусства может быть цена на международных аукционах. Но я решил оставить скульптуру у себя дома на память о Кондуках.

Каменное сердце. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Думаю, другие туристы, если захотят покопаться в почве, отыщут тут еще не такое диво. Туристов сюда пускают запросто, хотя турист сегодня первейший враг для этого очага природы. Иные путешественники считают ниже своего достоинства убрать за собою мусор, а потому среди гор Романцевских накапливаются горы мусора. И вот на днях волонтеры «Воды России» организовали сбор мусора не только по берегам Голубых озер, но и в горах Романцевских.

Посчитали, удивились — собрано 520 мешков отходов. 420 снизу, еще 100 – сверху, не считая металлома.

Металлолом это в основном сборные мангалы для шашлыков по цене около 2 000 рублей за штуку. Народ у нас шибко разбогател — раз попользовались и выбросили вместе с пустыми бутылками, пластиком, целлофановыми пакетами.

Одних мангалов набрали кучу. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Собрали 520 мешков мусора.

- Не обидно ли убирать за кем-то? - спрашиваю молодых волонтеров Мишу и Ларису.

Отвечают, что они без обид к мусорящим относятся. Просто люди не созрели, не развились своим сознанием до понимания чистоты. А с недоразвитых спрос какой?

После уборочных работ были песни и пляски от разных самодеятельных коллективов. Грамоты и призы волонтерам. Гречневая каша с тушенкой — кто сколько хочет. А главным украшением торжества стала Юлия Михалкова — в недавнем прошлом лучшая актриса в «Уральских пельменях». Она здесь олицетворяла чистоту и нравственное начало, любовь к Матери-природе. Юлия - амбассадор и активная участница движения «Вода России». Любой желающий мог с Юлей сфотографироваться бесплатно. Даже в обнимку, как у нас принято в сельской местности. Отстояв приличную очередь, увековечился с Михалковой и я. Будь у меня экая популярность, встал бы на Красной площади - 300 рублей за фото. Это, по моим подсчетам, в день 300 тысяч. Половину отдавал бы «Воде России» на очистку страны от мусора.

Но нужны масштабы. Уполномоченный представитель губернатора Тульской области Надежда Школкина полагает, что пока турист не созрел морально до понимания чистоты, нужны большие штрафы за оставление мусора. А параллельно учить детишек с детского сада убирать за собой.

- Потому, - говорит, - у нас в Тульской области популярны субботники с привлечением школьников и студентов. Когда молодежь собственным трудом очистит какую-то территорию, она постарается блюсти чистоту не только там, но и повсюду. А когда молодые станут мамами, папами, будут любовь к чистоте прививать и собственным детям. А еще очень правильно развивать волонтерские движения. Сейчас это легко делается — в сетевую группу бросили призыв, и сразу многие откликаются, собираются на уборку.

- Но штрафы, - спрашиваю, - воспитывают?

- Еще как! Вот когда-то загаженный Сингапур очень быстро привели в порядок благодаря не сознательности населения, а введением больших штрафов за мусор. А потом постепенно пришла и сознательность, потому как сингапурцы стали гордиться своей чистотой, своей страной. И теперь они с пафосом заявляют, что их государство самое чистое в мире.

- Как, - интересуюсь, - технически наладить воспитание штрафами хотя бы в отдельно взятых Кондуках? - спрашиваю.

- Я, - говорит, - надеюсь, что сюда придет порядочный муниципальный хозяин, наведет чистоту и порядок. При нынешних технических возможностях это не очень сложно. Здесь надо установить видеокамеры, наверно создать некий экологический патруль с квадрокоптерами . Допустим, активные люди, включая пенсионеров, здесь могут неприметно гулять с видеорегистраторами. Им даже не надо кого-то увещевать убирать за собой. Просто снимут компанию, их мусор, их автомобиль, а уж после экологическая полиция разберется и поделом накажет серьезным штрафом. Ну а этих активных граждан следует поощрять, конечно.

Соглашусь с Надеждой Васильевной — штраф хороший воспитатель для несознательных. Но верю, что следующее поколение туристов будет куда цивилизованнее, и уже не понадобятся ни штрафные санкции, ни волонтерские движения по уборке мусора.

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Для справки:

Акция «Вода России» объединяет волонтеров со всей страны и проходит в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Всего в 2021 году проходит более 11 тысяч мероприятий по очистке берегов водоемов - от Калининграда до Владивостока. Акция идет с 2014 года и за 7 лет объединила 6,6 млн человек из 85 регионов, которые очистили 10 300 водоемов и собрали 457 800 м³ мусора. Участники навели порядок на берегах и прибрежных акваториях «Водных жемчужин» России: озёр Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры. По итогам 2020 года в тройку самых активных регионов-участников вошли Республики Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Татарстан.