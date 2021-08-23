Битва за тайгу

На борьбу с огнём были брошены специалисты авиалесоохраны, военные, бойцы МЧС., сотрудники республиканских подразделений лесного хозяйства. На помощь им вышли и тысячи жителей республики.

«Сначала было страшно, потом привык»

Валентин Сидоров, в «мирной» жизни – учитель в школе Нижнего Бестяха, в битве за тайгу принимал участие впервые. Работал в своем родном районе, Мегино – Кангаласском. Вместе с другими добровольцами был занят на так называемом окарауливании. Это не означает, что человек стоит «в карауле»: в течение всей смены нужно постоянно перемещаться вдоль своего участка минерализованной полосы и следить за тем, чтобы огонь не перекинулся через нее. «Участок примерно километров 8 —10, смена длится, например, с вечера до 10 часов утра следующего дня, — объясняет Валентин. — Получается, что за смену ты проходишь эти километры несколько раз. Вернулся в лагерь, поел, отдохнул — и снова в лес».

Сутками в лесу, в палатках или в спальниках, под открытым небом. Сутками в дыму, перед которым средства защиты почти бессильны. «Маски, респираторы выдавали, но, когда дым такой густой, они особо не помогают. Бывало так, что идущего впереди в 5 -7- метрах я уже не видел», — говорит Валентин.

Самое страшное — конечно, пламя. «Я поначалу, грубо говоря, струхнул, увидев огонь. Было страшно, но потом как-то привык. Хуже всего верховой пожар, но встречный пал тоже впечатляет: в 2 метрах от тебя лес горит высоким пламенем».

Весь процесс контролируют профессионалы из лесоохраны. Они руководят добровольцами, направляют людей на нужные участки: «Реальные герои — это они, вот эти ребята. Закалённые пожарами».

«Понимание и поддержка от родных у меня были»

Михаил Леонтьев — тоже впервые этим летом вышел на тушение. Говорит, что близким не пришлось долго объяснять, почему он, руководитель отдела кадров Республиканской инвестиционной компании, принял решение стать добровольцем. «Мы все видели, какой смог стоял в Якутске, дышали этим воздухом, поэтому понимание и поддержка от родных у меня были», — вспоминает Михаил.

8 августа он выехал вместе с другими добровольцами из Якутска в Горный район. Тогда это была одна из самых горячих точек на карте республики. «Приехали поздно вечером, а утром прошли инструктаж от специалистов из «Якутлесресурса» и вышли на проведение встречного пала, потому что огонь подходил на опасное расстояние к селу. Нас было человек 12, мы оставили в лагере только одну девушку из числа добровольцев, поваром. Ночью ждали, что снова придётся выходить, но ветер сменился, и огонь ушёл в другую сторону от села», — вспоминает Михаил.

«Здесь надо костьми лечь, но не допустить, чтобы деревня сгорела»

Евгений Непогожев, индивидуальный предприниматель из Мирного — доброволец со стажем: на пожарах с 2013 года. Работает с группой таких же опытных людей в районах Западной Якутии, в том числе — в Сунтарском, это примерно в 350 – 360 километрах от его города. «Соседу надо помочь, — считает Евгений. — На границе между Сунтарским и Мирнинским районами мы часто бываем, охотимся, друзья у нас тут живут. Грех не поехать и не помочь».

Как опытным бойцам с огнём, его людям поручают самые сложные участки. Они отстояли 4 посёлка — Кюкей, Кутана, Вилючан и Хоро, до которого огню оставалось пройти всего несколько километров. «Допустимое расстояние — это десять километров, все, что меньше — это уже красная зона. Здесь надо костьми лечь, но не допустить, чтобы деревня сгорела, чтобы люди пострадали», — говорит Евгений.

В общей сложности этим летом на тушении группа Непогожева провела 65 дней. «Это рекорд, у нас раньше было 10-12 дней, и этого было достаточно, чтобы закрыть даже крупный пожар. Не было никогда такой ситуации, как в этом году», — говорит он.

Верный спутник Евгения – его собака: «Со мной ездит, помогает, защищает нас, медведей отгоняет. Когда они от пожара спасаются, могут на человека нападать. Зверей нам с ним тоже доводилось спасать. Видели самку глухаря, чтобы спасти свое гнездо, она его закрывала крыльями, и они у нее обгорели. Сама полуживая, но защищает свое гнездо! Мы её детей спасли, она отбежала от людей, но потом вернётся к птенцам, думаю».

В этом году было очень много добровольцев и среди местных жителей. «В селе Вилючан глава наслега Сергей Барамыгин лично сел за водовозку, поехал на пожар, застрял, мы его вытащили вездеходом, и он всем воду наливал. Жители деревни увидели это, и на велосипедах, на мотоциклах, на чем только можно было, поехали тушить. И в Хоро было так же. В этом плане оперштаб Сунтарского района отработал на 100 с лишним процентов», — рассказывает Евгений.

«В такие моменты оставаться равнодушным нельзя»

Тем, кто на пожары не выезжает, тоже хватает работы – в Общественном добровольческом штабе в Якутске они координируют волонтёров, отвечают на звонки, организуют сбор средств для закупки специнвентаря и помощи пострадавшим. Мария Емельянова, председатель республиканского Комитета солдатских матерей, в штабе работает не одна, а с внучкой. «В такие моменты оставаться равнодушным нельзя», — говорит она. В день здесь принимают сотни звонков со всей России, люди спрашивают, чем помочь. За месяц с небольшим через штаб в столице республики прошли около 1200 волонтёров из Якутии, но были еще и добровольцы из других регионов страны. «Люди приезжали за свой счёт из Москвы, из Волгограда, из Красноярска, Чебоксар, Норильска, Тольятти, чтобы здесь на пожарах работать. Очень многие отправляли деньги, наши пенсионеры переводили сколько могли, хоть по 500 рублей, но перечисляли для помощи людям. Вся республика, вся Россия объединилась», — рассказывает Мария Егоровна.

Сейчас общими усилиями профессионалов и волонтёров ситуацию в Якутии удалось переломить. Впервые за несколько месяцев огонь не угрожает ни одному населённому пункту, в сутки тушат по 20 с лишним пожаров, в ряде районов прошли дожди, в том числе и вызванные искусственно, с помощью самолета - зондировщика «Циклон». Это еще не полная победа, но всё же перелом в битве за тайгу, героями которой стало множество жителей республики.