На карманные расходы и не только: В ВТБ теперь можно заказать банковскую карту для ребенка

ВТБ накануне учебного года представил новый продукт – дебетовые карты для детей от 6 лет. Клиенты банка могут заказать их бесплатно в ВТБ Онлайн и дистанционно привязать к своему счету. Детская карта станет отличной (и, что немаловажно, более безопасной) альтернативой наличным, которые родители выдают ребенку на ежедневные траты – на еду, проезд, карманные расходы или в качестве поощрения за хорошие оценки. Кроме того, пластиковые карты помогут научить детей азам финансовой грамотности и приучат их считать свои доходы и расходы. У родителей есть возможность онлайн настраивать лимиты по карте, а также всегда контролировать траты ребенка.

- В этом году ВТБ сфокусировался на развитии продуктов и сервисов для детей, молодежи и пенсионеров, - рассказал член правления ВТБ Святослав Островский. - Одной из ключевых новинок стала детская карта – удобный инструмент для родителей, позволяющий им контролировать траты детей и обезопасить ребенка от рисков кражи или потери наличных. Это особенно актуально в преддверии нового учебного года, когда школьникам могут потребоваться средства на ежедневные карманные расходы.

Карта для детей от 6 лет оформляется как дополнительная к счету родителей, с которого будут происходить списания и пополнения. А для подростков старше 14 лет карту можно оформить как основную и привязать ее к отдельному личному счету. Приятная опция – детские карты так же, как и взрослые, участвуют в программе лояльности ВТБ «Мультибонус». Бонусы для дополнительных карт, оформленных на детей младше 14 лет, начисляются на счет родителей. Для основных карт, держателями которых являются дети старше 14 лет, вознаграждение идет на счет подростка.

Родители могут проверять траты детей по карте через мобильное приложение ВТБ Онлайн. Благодаря этому сервису взрослые всегда остаются в курсе того, на что ребенок тратит свои сбережения.

- Нам как социально ответственному банку этот инструмент дает возможность привить подрастающему поколению основы финансовой грамотности, с детского возраста научить его управлять денежными ресурсами с помощью современных технологий, - подчеркивает член правления ВТБ Святослав Островский. - Важно, что родители могут в режиме онлайн отслеживать все действия по карте ребенка и сразу при ее оформлении задать лимиты расходования средств – это сделает процесс трат прозрачным и безопасным, а дети никогда не окажутся без денег и научатся распоряжаться своими накоплениями.

Оформить детскую карту можно в любом отделении банка либо через приложение ВТБ Онлайн. Карта выпускается в одном из оригинальных дизайнов, который клиент выбирает по своему вкусу из нескольких вариантов.