Родион Мирошник: Зеленский сознательно идет на военный конфликт в Донбассе

Сайт kp.ru обратился за комментарием к помощнику главы ЛНР, активному участнику переговорного минского процесса Родиону Мирошник Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

После переговоров, которые за уик-энд провела канцлер Германии Ангела Меркель в Москве и Киеве, в столице Украины начались мероприятия, связанные с 30-летием независимости незалежной, а также «международный форум» под названием «Крымская платформа».

Значит ли это, что руководство самостийной республики напрочь отказалось от продуктивных контактов с Россией? А также от выполнения минских соглашений?

Сайт kp.ru обратился за комментарием к помощнику главы ЛНР, активному участнику переговорного минского процесса Родиону Мирошник.

- Где сегодня точки сближения Москвы и Киева, да и есть ли они вообще?

- Вариант сближения не исключается. Но только при условии кардинальной трансформации власти на Украине.

- Но это выглядит малореальным, во всяком случае, пока...

- Преемники госпереворотчиков на сегодня не способны самостоятельно построить отношения ни с Россией, ни с другими соседями.

- Почему?

- Потому, что они не исходят из национальных интересов жителей Украины. А только из того, что диктуется извне. И действия сегодняшней власти — лишь выполнение указаний извне. И это явно не в интересах Украины.

- Свой интерес тут у Штатов, а что, Европа от Киева, судя по действиям Меркель, уже готова отвернуться?

- Реальный тон переговоров «один на один» и внешняя риторика на самих переговорах — это две большие разницы. Там обсуждались разные вещи. И конкретика не была вынесена в публичную сферу.

- Но ведь Европа, как звучит уже даже в Европарламенте, устала от Украины?

- Да, это факт. Но насколько Европа в лице принимающих решения лидеров имеет возможность изменить официальную политику и позицию по отношению к Украине - мы не знаем. И пока реальных действий не наблюдаем.

- То есть, сейчас позывов к охлаждению со стороны ЕС к Киеву на уровне принятия решений не наблюдается?

- Явных — нет. И от лица Европы жестких заявлений — в данном случае от госпожи Меркель - сделано не было. Но вот Киев хочет восстановить свой Черноморский флот за счет усиления кораблями, полученными от стран НАТО. Меркель сказала, что вооружения поставлять не будет — но это позиция одной лишь Германии, непоставка вооружений в зоны конфликтов. Однако есть другие западные страны - и их позиция иная. При том отказ Киева от дипломатического пути разрешения конфликта на Донбассе Меркель вслух не прокомментировала никак.

- Но канцлер в Киеве выполнила то, что хотела?

- Меркель приезжала на Украину с точки зрения доверенного лица США. Огласить выводы и указания по итогам подписанного Германией с Америкой соглашения по Северному потоку-2.

- Канцлер предложила Зеленскому собраться в нормандском формате — так она предложила выполнять минские соглашения?

- Тут нет знака равенства. Потому что в словах Меркель прозвучало заявление, что Россия — часть украинского конфликта. Участник этого конфликта. Но ведь тут уже видно невыполнение минских соглашений. Когда продвигается тема Нормандского формата — здесь речь идет больше о символизме. Что будет соблюдаться выполнение договоренностей по Парижскому саммиту, декабрьскому, 2019-го года. И лидеры четырех стран "наметят движение дальше". Но надо понимать, что там сейчас из 9 парижских пунктов, в лучшем случае, выполнены два.

- То есть, вы полагаете, переговоры последних дней в Москве и в Киеве не привели хоть к какому-то сближению позиций России и Украины?

- Мы наблюдаем лишь деградацию переговорного процесса. Когда в процесс вошел экс-президент Украины Кравчук, не было достигнуто ни одного, даже минимального соглашения. Ни по вопросам безопасности, ни по вопросам обменов. Это сознательная позиция Украины — она сознательно использует или процедурные вопросы, или блокированию переговоров. После заявления Зеленского о приверженности силовому варианту к этому стоит особенно внимательно относится. Идет нагнетание с точки зрения усиления насилия. В виде военного разрешения конфликта.

- То есть, фигура первого президента Украины Кравчука в переговорном процессе не играет положительной роли?

- Кравчук выполнял и выполняет функцию флюгера. Он прекрасно понимает рамки, которые ему ставят. Экс-президент давно не участвовал и не участвует в принятии конкретных решений. Это такая говорящая голова. Озвучивает официальную позицию Киева, но при том не несет никакой ответственности. Его появление в переговорах привело лишь к ухудшению ситуации. И он сам свою беспомощность уже подтвердил в плане отсутствия полномочий по разрешению конфликта...