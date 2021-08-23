Насколько картошка опасна для фигуры

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Недавно американские ученые реабилитировали картофель. К выводу, что он безопасен для людей, следящих за своим весом, пришли исследователи из Института технологий (штат Иллинойс). Они провели эксперимент, который позволил увидеть, что картофель не является запрещенной при диете пищей, не влияет на увеличение веса и не затрудняет процесс похудения. Ученые набрали две группы худеющих добровольцев. В рацион всех испытуемых включили блюда из картофеля. Весь остальной рацион отличался по гликемическому индексу и уровню углеводов. Через некоторое время были подведены итоги эксперимента. Выяснилось, что похудели представители обеих групп. Причем примерно на одинаковое количество килограммов. По мнению диетологов, в данном случае картофель стал катализатором похудения, а вовсе не наоборот, как это считалось ранее.

Еще одно исследование, ученых из Манчестерского университета, показало, что в картофельном соке есть антибактериальное вещество, предотвращающее развитие гастрита. Однако врачи отнеслись к этому открытию скептически и не рекомендуют людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта полагаться на картофель.

Если говорить о калорийности, то здесь имеет значение способ приготовления картофеля. Конечно, если взять жареную картошку на масле или на сале, картошку фри или чипсы – их калорийность в 3–5 раз выше, чем у обычного отварного картофеля. Запеченный же или отваренный (лучше в кожуре) картофель 2–3 раза в неделю в умеренных порциях полезен практически всем.

Из-за высокого содержания солей калия (568 мг на 100 г) картофель полезен при гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях, почечнокаменной болезни и других заболеваниях почек, которые сопровождаются отеками. Существуют даже специальные калиевые диеты для больных сердечно-сосуди¬стыми заболеваниями и гипертонией, где основной продукт – картофель. Его дают несколько раз в день запеченным, в виде супа, пюре, котлет. Также в картофеле много витамина С, есть витамины группы В, селен, фосфор, цинк, магний, кальций, кремний, бром, йод, кобальт.

Кстати, считается, что особенно полезен фиолетовый картофель. Цвет свидетельствует о наличии в нем полезных полифенолов – именно они придают овощам и фруктам сине-красно-фиолетовые цвета. К слову, у такой картошки фиолетовая не только кожица, но и нутро. В России подобные сорта уже есть, но они еще не столь распространены, как в Европе, США и Китае.

Получается, что картофель не так страшен, как принято о нем думать в контексте здорового питания. Однако важно помнить при способ приготовления и объем потребления. Помните, что в ежедневном меню человека должно быть минимум 400 г фруктов и овощей помимо картофеля. Тогда рацион будет более сбалансированным и полезным для здоровья.