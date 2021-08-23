ПСБ и правительство Забайкальского края подписали соглашение по развитию региона

Промсвязьбанк поддержит значимые для Забайкальского края проекты, включая модернизацию инфраструктуры, проекты по реконструкции и строительству новых объектов социального назначения, развитие спорта. Двустороннее соглашение об этом подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Это произошло на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Как говорится в официальном сообщении банка, ПСБ обеспечит как упрощенное, так и полное банковское сопровождение крупных государственных контрактов, и финансирование концессионных соглашений на территории Забайкалья.

- Участие в социально-экономическом развитии российских регионов, национальных и инвестиционных проектах является важным направлением деятельности ПСБ. Забайкальский край обладает высоким инвестиционным потенциалом, который мы будем дальше совместно развивать. К числу наших приоритетов относятся поддержка государственных программ в регионе, крупного бизнеса, малого и среднего бизнеса, населения Забайкалья, а также содействие реализации проектов на основе государственно-частного партнерства, - пояснил во время подписания Петр Фрадков.

Кроме того, банк запустит в регионе свою программу льготной ипотеки для бюджетников, что позволит им кредитоваться по минимальным ставкам. И наконец, ПСБ поддержит и реализацию федеральных программ по обеспечению граждан жильем в регионе.

- Сегодня край и банк договорились о дальнейшем расширении деятельности банка по финансированию добывающих, строительных предприятий, работе с населением, предоставлении льготной ипотеки и других финансовых услуг для Забайкалья. Соглашение должно стать катализатором позитивных изменений в социально-экономической жизни региона, – подытожил глава края Александр Осипов.