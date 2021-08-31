Анжела Хачатурян отстояла имущество экс-мужа?

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошлой неделе общественности представили очередной эпизод скандальной истории, которую, с легкой руки продюсеров ток-шоу на федеральных каналах, называют «войной за наследство телепродюсера Арцыбашева». Воюют, напомню, его бывшая жена Анжела Хачатурян (в СМИ можно найти варианты фамилии Хачатрян, Хачатрьян) и спутница жизни Арцыбашева, которая провела с ним последние полтора десятка лет, Екатерина Шакина. После очередного заседания Савеловского районного суда Москвы сразу несколько СМИ опубликовали материалы со ссылкой на Хачатурян, которая заявила о своей победе.

Мы тоже решили разобраться в решениях, принятых судом, однако никаких подробностей обнаружить не удалось – на официальном сайте суда нет ни слова о принятом решении, не говоря уже о мотивах, которыми руководствовался судья, принимая эти решения. Хотя и указано о том, что решение принято.

Заседаний суда, а также телеэфиров было так много, что даже внимательные наблюдатели могли упустить саму суть вопроса. Так вот: предметом для споров послужили завещание Арцыбашева и доверенности, выданные им в последний год жизни. Основанием для споров стало заключение экспертизы, основанное на медицинских данных из США, на которые ссылается Анжела Хачатурян.

Как мы уже сказали, после заседания суда Хачатурян поспешила заявить о своей победе. Во всяком случае, именно такое впечатление может сложиться у человека, который прослушал ее монолог на камеру. Кстати, появлению этого впечатления немало способствует и комментарий журналистов – авторов сюжета, опубликованного на сайте телеканала РЕН ТВ. При всем уважении к коллегам, делать такие заявления можно только после проверки фактов. Мы это сделали, и вот что получилось. Итак, по порядку.

Анжела Хачатурян заявила о своей выигрышной позиции, но не сказала ничего конкретного относительно главных вопросов – доверенностей и завещания Арцыбашева, а также американских медицинских документов, на которые ссылается, пытаясь доказать тяжелое состояние бывшего мужа в момент выдачи им доверенностей. Похоже, суд лишь частично удовлетворил иск Хачатурян. И, самое главное, непонятно, во-первых, оставил ли суд в силе решение о законности завещания Арцыбашева. Если да, то дача телепродюсера, согласно завещанию, переходит в собственность Екатерины Шакиной. Что касается второго вопроса – американских экспертиз о здоровье продюсера – скорее всего, суд не может принять их во внимание по закону, поскольку у России и США нет договоров о взаимном признании медицинских документов.

Кроме того, некоторые СМИ сообщили, что клинику «Медицина 24/7» обязали вернуть деньги за лечение пациента. Это откровенный фейк. Во-первых, согласно данным сайта суда, клиника не является стороной в процессе за наследство Арцыбашева. Кроме того, еще в январе 2021 года Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении клиники «Медицина 24/7», а также ее должностных лиц и врачей, так как независимая экспертиза признала, что Арцыбашева лечили правильно, а скончался он от инсульта, отягощенного множеством хронических заболеваний.

Так что вывод отсюда следует только один: Анжела Хачатурян скорее проиграла в борьбе за наследство своего бывшего супруга, нежели выиграла. И просто пока отказывается в это поверить. Психологи давно вывели схему принятия неизбежного, согласно которой каждый человек должен пройти пять ступеней на этом пути. Отрицание, гнев, торг, депрессию, принятие. Судя по всему, госпожа Хачатурян сейчас только на первой стадии – отрицает очевидное.

В качестве послесловия – и некоей пищи для размышлений – хочу напомнить о другом случае, в котором фигурирует, с одной стороны, бывшая жена Владимира Арцыбашева, а с другой – пропажа вещей. Этот случай имел место уже гораздо ближе – в России. А точнее, в Подмосковье. В сюжете, опубликованном на сайте Пятого канала (5-tv.ru), Хачатурян сама признается в том, что пыталась попасть на дачу Арцыбашева, которая на тот момент уже перешла Шакиной по завещанию продюсера. Екатерина Шакина после этого случая заявила о пропаже личных вещей на крупную сумму. И по факту их «загадочного» исчезновения возбуждено уголовное дело. Ну, прямо как в кино про майора Черкасова. Удачливого домушника (или домушницу) не нашли до сих пор. Хотя есть ощущение, что он (она) даже и не думает скрываться. В общем, майор Черкасов бы не одобрил.

P.S. Вне зависимости от того, какое решение принял суд, у всех его участников есть возможность оспорить его в законном порядке.

P.P.S. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.