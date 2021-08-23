Океанский лекторий

Первого января 2021 года ООН официально объявила о старте Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого развития. К океану, как основному действующему лицу земной «кухни климата», привлечено огромное внимание. В 2019 году Международная группа экспертов по климату (МГЭИК) выпустила специальный доклад, посвященный состоянию океана. Согласно приведенным в нем данным, около 680 миллионов людей (10% человечества) проживают в прибрежных районах, к 2050 году эта цифра достигнет миллиарда человек. Ведение хозяйственной деятельности, а как следствие потеря кислорода и потепление являются мощнейшими стресс-факторами, которые влияют на здоровье океана в целом. Загрязнение вод нефтью, химическими стоками, пластиком и мусором, воздействие судоходства и рыболовства на морскую экосистему эти проблемы относятся к числу главнейших угроз для Мирового океана. По расчетам ученых, у человечества осталось 11 лет для того, чтобы замедлить потепление океана и удержать повышение глобальной температуры в пределах полутора градусов. Какими должны быть усилия стран и науки? Что предлагает Россия по изучению и сохранению морских экосистем? Какие перспективы у межгосударственного сотрудничества в данном направлении? Как видят решения многих экологических задач учёные обо всём этом поговорили в рамках «Океанского лектория». Спикерами выступили лауреаты Нобелевской премии, зарубежные учёные в области океанологии, морских наук, российские учёные с научной степенью в области физико-математических, геолого-минералогических,географических, биологических наук.