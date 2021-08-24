Синдромы компьютерного зрения и смартфонного пальца: как гаджеты калечат нас

Если вы проводите значительное время перед монитором, вы, вероятно, замечали такие симптомы, как напряжение глаз, раздражение, покраснение, нечеткость и даже двоение изображения Фото: Shutterstock

Компьютерная революция полностью изменила мир. Высокотехнологичные гаджеты и устройства могут облегчить работу, ускорить процесс и даже повлиять на интеллект. Но нет худа без добра. Технологии нередко влияют на наше самочувствие. И далеко не всегда в лучшую сторону. Вот вам только несколько примеров, как современный образ жизни меняет наше здоровье.

КОМПЬЮТЕР - СИНДРОМ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ

Человеческий глаз не приспособлен к тому, чтобы часами смотреть в одну точку. Если вы проводите значительное время перед монитором, вы, вероятно, замечали такие симптомы, как напряжение глаз, раздражение, покраснение, нечеткость и даже двоение изображения. Медики такое состояние называют синдромом компьютерного зрения.

Что сделать? Проконсультироваться с врачом. Возможно, потребуются специальные очки. Одиночные или бифокальные линзы или тонированный материал очков помогут улучшить восприятие контраста, чтобы уменьшить симптомы перенапряжения глаз.

Всем без исключения не помешает не реже раза в час отвлекаться от монитора и делать зарядку для глаз, чередуя смотрение вдаль и на объекты поблизости.

ПРИНТЕР – ПРОБЛЕМЫ С БРОНХАМИ И МЕТАБОЛИЗМОМ

Не каждый принтер опасен для здоровья. Однако некоторые лазерные модели выбрасывают невидимые частицы в воздух. Эти сверхмелкие пылинки могут оседать глубоко в легких, так и до астмы недалеко.

Более того! Согласно исследованию, которое провела Нэнси Лан Го, ученый из Университета Западной Вирджинии, микроскопические наночастицы тонера, исходящие от принтеров, могут увеличивать вероятность развития заболеваний обмена веществ.

Результаты данного исследования были опубликованы в Международном журнале молекулярных наук.

Что делать? Для офисной печати можно купить фильтр на принтер. В помещении установить вытяжки, использовать специальные пылесосы и почаще проветривать. Технику установить как можно дальше от рабочего места, в идеале - в отдельном помещении.

НАУШНИКИ - НАРУШЕНИЕ СЛУХА

- Мы часто видим молодых людей со старыми ушами. Так мы между собой называем юных, у которых свойственная пожилым пониженная способность слышать высокие частоты, - говорит Михаил Корнеев, руководитель научных проектов, направленных на решение проблем со слухом, в Институте Bionics в Австралии. – Обычное воздействие шума медиками ограничивается 85 децибел, но люди в наушниках обычно получают дозу до 110 децибел, и даже выше. А регулярное воздействие громкого шума в течение нескольких часов может навсегда разрушить клетки внутреннего уха.

Плюс, не забывайте про такую опасность, как вероятность не услышать предупредительные сигналы на улице, напоминает Михаил Корнеев.

Что делать? Из маленьких наушников-вкладышей и огромных накладных выбирайте последние. Слушайте через наушники не более двух часов в сутки, особенно если вы любитель громкой музыки. Ограничивайте диапазон верхних частот. При первой возможности (дома, в офисе) переключайтесь на обычные акустические системы.

МОНИТОРЫ – СИНИЙ СВЕТ

Работа в вечернее время за монитором с подсветкой, равно как и серфинг в интернете перед сном, может нанести ущерб вашим биоритмам.

Дело в том, что с наступлением темноты в человеческом организме естественным образом повышается уровень гормона мелатонина. Но из-за синего света от экранов всех мастей (от ноутбука и планшета до телефона) его выработка нарушается. И как результат – нарушаются циркадные ритмы, человек может заработать постоянные недосыпы, и даже когда он наконец засыпает, качество сна заметно снижается.

Все это со временем выливается в хроническую бессонницу. А та за собой тянет и другие проблемы со здоровьем.

Что делать? Сомнолог Максим Новиков рекомендует вечером уменьшать яркость экрана, а перед сном, за час-два, совсем отказаться от гаджетов. Проснувшись среди ночи, тоже не стоит тянуться за телефоном - это возбуждает нервную систему и заснуть снова будет сложнее.

КЛАВИАТУРА - ТУННЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ

Запястье болит, в кисти покалывает, рука немеет… Так проявляется туннельный синдром - боли в кисти из-за защемления нерва в запястном канале.

Он возникает из-за того, что при интенсивной работе с клавиатурой мышцы, которые окружают суставы, долгое время находятся в одном положении и плохо снабжаются кислородом. Кровь застаивается, мышцы «засыпают» и суставы тоже недополучают необходимых питательных веществ.

Что делать? Почаще делайте перерывы в работе. Не забывайте про разминание кистей. Обратите внимание на специальные клавиатуры, у которых основной блок клавиш на клавиатуре разбит на две части, такая эргономика призвана снизить нагрузку на руки.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

СМАРТФОН – СИНДРОМ СИНДРОМ СМАРТФОННОГО ПАЛЬЦА

Ревматологи обращают внимание на то, что становится все больше пациентов с болевыми симптомами в большом пальце руки. Медики уже дали название такому явлению «синдром смартфонного пальца».

На самом деле, это почти то же самое, что туннельный синдром (см. выше), но болячка спровоцирована не клавиатурой, а мобильным телефоном. Постоянное набивание сообщений и листание соцсетей со временем становится причиной воспаления сухожилия, координирующего подвижность большого пальца.

- Если ничего не предпринимать, заболевание принимает хроническую форму, а боли распространяются вверх по руке, вплоть до плеча и позвоночника, предупреждает врач-эрготерапевт университетской клиники в Лейпциге Норина Вайзенбильдер

Что делать? Как и в случае с туннельным синдромом, почаще делайте перерывы в «работе», сообщения старайтесь надиктовывать голосом, делайте разминку кистей.

ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ – СИНДРОМ ПРОГРАММИСТА

Для любителей сразиться на игровых приставках характерны боли в пояснице, между лопатками или в основании шеи. И это мало того, что само по себе неприятно. Но может привести к болезням вен и суставов конечностей, поскольку происходит пережимание важных кровеносных сосудов и артерий.

Что делать? Всем игроманам, а также программистам и людям, кто подолгу работает за компьютером, не стоит сидеть в одной позе в течение длительного времени. Как минимум раз в час делайте перерыв - в том числе на выполнение упражнения планка - она поможет держать корсет в правильном положении. В тренажёрном зале прорабатывайте мышцы спины и шеи, чтобы избавить их от статического напряжения.

ЗА РУЛЕМ ТЕЛЕФОН ОТКЛЮЧАЙТЕ!

Казалось бы, громкая связь по Bluetooth, голосовой набор и встроенная навигация должны решить проблему безопасности при вождении. Однако Дэвид Страйер, профессор психологии Университета Юты (США), считает, что разговор задействует те части вашего мозга, которые должны быть сосредоточены на дороге. И вообще, состояние разговаривающего по телефону водителя можно смело сравнивать с вождением подшофе.

Это не голословные слова профессора. Он основывается на исследованиях, во время которых длительное время изучал состояние водителей с уровнем алкоголя в крови в 0,08 промилле при помощи специального симулятора вождения.

Итог эксперимента: болтовня по телефону (даже по громкой связи) увеличивает вероятность аварии в четыре раза, текстовые сообщения (даже их надиктовка) еще раз удваивают риск. «Отвлечься от дороги даже на секунду может быть последним, что человек сделал в своей жизни», - предупреждает профессор Страйер.