Куда бегут из аэропорта Кабула: Все жалеют афганских беженцев, но никто не хочет их принимать у себя

Eвропейцы не особо рады новым гостям. Многие страны просто прямо заявили, что беженцы им не нужны Фото: REUTERS

ВОСТОЧНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Текущие результаты перестройки Афганистана неутешительны - более 3,5 миллиона человек лишились дома в результате долговременного конфликта, еще 2,2 миллиона в конце прошлого года находились в приграничных странах в статусе беженца. Точных цифр по нынешней волне эмиграции нет, но уже ясно, что она составит сотни тысяч человек, не готовых жить под властью талибов.

Выбраться из зоны, контролируемой боевиками, сейчас не так-то просто. Террористы заняли все пункты пропуска на границе и, по сообщениям местных жителей, дают зеленый свет только торговцам из прилежащих районов и людям с полностью чистыми документами, которые получить в условиях Афганистана весьма непросто. В результате беженцы вынуждены искать лазейки на границе, переходя ее на свой страх и риск.

Сегодня больше всего афганцев скрывается в Пакистане, где только в прошлом году нашли приют полтора миллиона человек. Любопытно, что там же талибы прятались от американцев и их союзников по НАТО. На втором месте Иран, принявших в 2020-м 780 тысяч беглецов. А вот на третьем и четвертом местах примостились Германия и Турция, «впитавшие» 180 и 130 тысяч беженцев соответственно.

Особо остро проблема миграционного потока стоит для Пакистана, ведь в т.н. зоне племен границы фактически нет, и племена пуштунов традиционно перемещаются как хотят. Хотя Исламабад перекрыл границу, это не помешало тысячам человек пробраться в Пакистан и обосноваться там. Для того, чтобы волны беженцев совсем не «затопили» соседнюю страну, Пакистан уже больше четырех лет строит одну из самых протяженных стен в мире, которая должна полностью закрыть границу надежным заслоном из двух четырехметровый заборов, с колючей проволокой и даже минными полями.

А вот Иран вообще не предоставляет традиционного убежища, ведь его руководители требуют, чтобы афганцы вернулись домой после того, как ситуация у них на родине улучшится. Правда, когда ждать этого улучшения, не известно, поэтому 3,5 миллионам беженцев пока приходится как-то существовать. Живут они преимущественно в палаточных городках.

ЕВРОПА ПРОТИВ

А вот европейцы не особо рады новым гостям. Многие страны просто прямо заявили, что беженцы им не нужны. Канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул в эфире местного телевидения: «Пока я канцлер — этого не произойдет», объяснив, что его страна и так приняла 44 тысячи афганцев с 2015 года, полностью «выполнив свой долг».

Руководство Франции тоже не в восторге от будущих «гостей».

- Мы должны предвидеть события и защитить себя от крупных нерегулируемых потоков мигрантов, которые могут подвергать опасности тех, кто их принимает, и подпитывать всякого рода незаконный бизнес, — заявил президент Эммануэль Макрон. - Дестабилизация в Афганистане также может привести к нерегулируемым потокам мигрантов в Европу.

Министр миграции Греции Нотис Митарачи еще 17 августа заявил, что страна не хочет становиться перевалочным пунктом для афганцев, ищущих убежище в ЕС. Афины даже привели пограничников в состояние повышенной боевой готовности, чтобы в случае необходимости отбиваться от мигрантов на дальних подступах.

В целом руководство ЕС не особо стремится помогать беженцам, видимо, вспоминая эпопею с мигрантами с Ближнего Востока несколько лет назад. Уже даже на официальном уровне возглавляющий Совет стран Евросоюза премьер-министр Словении Янез Янши призвал ЕС не открывать гуманитарный коридор для эвакуации граждан Афганистан, посоветовав последним «самим бороться за свою страну».

Из всех стран Старого Света самой дружелюбной, как это ни удивительно, оказалась Великобритания, которая объявила о намерении разместить у себя 20 тысяч афганцев, правда не сразу. В первый год Соединенные королевство позволит обосноваться у себя только 5 тысячам человек, отдав приоритет семьям с детьми и «женщинам-лидерам», что бы это ни значило.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ

Пока же страны ЕС хотят, чтобы проблемы афганских беженцев решались как можно ближе к границам самого Афганистана, то есть пытаются переложить ответственность на другие страны.

У Брюсселя остается не так много вариантов, как помочь скитальцам из азиатской страны. Возможно, в ЕС решат, что лучше финансировать лагеря, расположенные в Пакистане или странах Средней Азии, например, в Таджикистане и Узбекистане, чем пускать к себе непрошенных гостей. Тем более, что подобные инициативы в постройке лагерей для мигрантов с Ближнего Востока на территории Молдавии и Украины уже озвучивались пару лет назад.

В любом случае, проблему решать надо быстро, ведь вопрос с афганскими беженцами может угрожать единству ЕС. В интеграционном объединении остается еще много сторонников помощи мигрантам, которые уже вступили в полемику с более консервативно настроенными представителями Евросоюза. В результате многие боятся повторения событий 2015 года, когда некоторые государства объявили политику "открытых дверей" для беженцев, в результате чего выходцы их Северной Африки и Ближнего Востока буквально расползлись по всему Старому Свету.

Так что Европа снова стоит перед цивилизационным выбором: поддержать ли ценности гуманизма и впустить к себе новую многотысячную партию «гостей» или поступиться общечеловеческими интересами и закрыться в своем «домике», бросив своих союзников на произвол судьбы.

КСТАТИ

Интересно замечание Шерил Бернард – ученой, работавшей с мигрантами в Европе, а также специализировавшейся на противодействии экстремизму. В своей статье в издании "National Interest" Бернард пишет: «Была одна вещь, которую я не ожидала и не могла смириться: увеличение числа изнасилований местных женщин со стороны мигрантов. Это были не случаи, связанные с непониманием, вызванным разностью культур, а жестокие необоснованные нападения на случайных девочек и женщин, часто совершаемые бандами молодых людей… Большая часть нападений были совершены беженцами одной национальности – афганцами».

Приводя в пример множество подобных случаев, включая изнасилования старушек и даже мусульманки из Турции, приехавшей учиться по обмену, профессор задается вопросом – почему же это происходит. Один из возможных ответов: «в основном, эти молодые афганцы не могут вытерпеть счастливых женщин, уверенных в себе и чувствующих себя уверенно в общественных местах; эти беженцы как бы говорят, что не собираются соблюдать закон, обычаи, уважать местные ценности и общественное мнение, все то, что они так ненавидят, что готовы даже рискнуть своей свободой и благополучием, чтобы разрушить это».

* «Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация.