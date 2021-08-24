Анекдоты: Только соберешься разбогатеть - то за квартиру платить надо, то туфли порвутся

О человеке можно судить по его обуви.
Например, если нос его обуви бьется о ваше лицо, то, скорее всего, человек чем-то расстроен…
- Вы слышали: при получении взятки в Санкт-Петербурге задержали начальника службы по борьбе с коррупцией.
- Смелый человек - вызвал огонь на себя. Наградят, наверное.
Не доверяйте автосервису, где на стенах нет календарей с голыми красотками.
Жена спрашивает мужа:
- А за что ты меня полюбил, за мою бесподобную фигуру, за мою сногсшибательную красоту или за мой ангельский характер?
- За твое потрясающее чувство юмора…
Мальчик уже второй час сидел на дереве в парке и плакал:
- Снимите меня, снимите меня...
И все добрые люди сразу же доставали свои смартфоны и снимали его.
Почему сосиски и колбаса лежат в мясном отделе, а не в отделе бытовой химии?
Можно долго откладывать деньги на все что угодно - все равно их придется внезапно отдать стоматологу.
Только соберешься разбогатеть - то за квартиру платить надо, то туфли порвутся.
Петровича за глаза все называли Мойдодыром. Но не потому, что он любил чистоту и гонял неумытых и грязных, а потому что был он кривоногий и хромой.
- Что у нас сегодня на обед?
- Перчик.
- Фаршированный?
- Молотый.
- Почему время на выходных проносится, а на рабочей неделе - тянется?
- Потому что в выходные - куча своих дел, а на работе - чужих.
- Доктор, вы меня узнаете? Это я продала вам диплом об окончании мединститута.
- Как бы вы коротко охарактеризовали нынешнее российское лето?
- Если не сгорим, так поплаваем.
Научи попугая говорить «Спасибо!», и он задолбает тебя своей благодарностью!
Муж сквозь сон бормочет жене:
- Дорогая, пожалуйста, сними с меня тапочки и выключи телевизор.
- Потерпи, мой пупсик. Мы еще в театре