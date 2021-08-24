Анекдоты: Только соберешься разбогатеть - то за квартиру платить надо, то туфли порвутся

О человеке можно судить по его обуви.

Например, если нос его обуви бьется о ваше лицо, то, скорее всего, человек чем-то расстроен…

***

- Вы слышали: при получении взятки в Санкт-Петербурге задержали начальника службы по борьбе с коррупцией.

- Смелый человек - вызвал огонь на себя. Наградят, наверное.

***

Не доверяйте автосервису, где на стенах нет календарей с голыми красотками.

***

Жена спрашивает мужа:

- А за что ты меня полюбил, за мою бесподобную фигуру, за мою сногсшибательную красоту или за мой ангельский характер?

- За твое потрясающее чувство юмора…

***

Мальчик уже второй час сидел на дереве в парке и плакал:

- Снимите меня, снимите меня...

И все добрые люди сразу же доставали свои смартфоны и снимали его.

***

Почему сосиски и колбаса лежат в мясном отделе, а не в отделе бытовой химии?

***

Можно долго откладывать деньги на все что угодно - все равно их придется внезапно отдать стоматологу.

***

Только соберешься разбогатеть - то за квартиру платить надо, то туфли порвутся.

***

Петровича за глаза все называли Мойдодыром. Но не потому, что он любил чистоту и гонял неумытых и грязных, а потому что был он кривоногий и хромой.

***

- Что у нас сегодня на обед?

- Перчик.

- Фаршированный?

- Молотый.

***

- Почему время на выходных проносится, а на рабочей неделе - тянется?

- Потому что в выходные - куча своих дел, а на работе - чужих.

***

- Доктор, вы меня узнаете? Это я продала вам диплом об окончании мединститута.

***

- Как бы вы коротко охарактеризовали нынешнее российское лето?

- Если не сгорим, так поплаваем.

***

Научи попугая говорить «Спасибо!», и он задолбает тебя своей благодарностью!

***

Муж сквозь сон бормочет жене:

- Дорогая, пожалуйста, сними с меня тапочки и выключи телевизор.

- Потерпи, мой пупсик. Мы еще в театре