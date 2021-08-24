Любимая мультгероиня миллиона девочек теперь в журнале

А теперь сюрприз: смешные и поучительные мультистории об озорной и не всегда послушной Царевне и ее родителях можно… читать в нашем суперувлекательном и ярком журнале.

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Мы придумали журнал не только для детей, но и для родителей. Чтобы вы могли легко и без лишних нервов находить общий язык и слышать друг друга.

Ваши дети считают, что хорошие манеры и правила поведения — это страшно скучно? Прочитайте вместе наш журнал и убедитесь, что даже самый непоседливый малыш не сможет оторваться, пока не выполнит все задания и не решит все головоломки. А еще он поймет, почему так важно делиться с друзьями, носить зимой шапку, не грубить маме и папе, мыть посуду и так далее и так далее.

Обучающая сказка — история по мотивам мультфильма, рубрика для родителей «Воспитываем Царевну», мастер-классы по рукоделию, лепке и рисованию, полезные советы от Царевны, рецепты, раскраски и даже настольные игры — все это наш новый журнал «ЖИЛА-БЫЛА ЦАРЕВНА».

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