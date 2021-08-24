В Подмосковье стартовал фестиваль робототехники и инновационных технологий "РобоАрмия"

На площадке Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2021" в Конгрессно-выставочном центра "Патриот" дан старт фестивалю робототехники и инновационных технологий "РобоАрмия".

- "РобоАрмия" — для тех, кто хочет быть на острие технологического прогресса и инновационных достижений отечественной науки. На интерактивной площадке общей площадью 5000 квадратных метров юные ученые до 28 августа представят лучшие передовые разработки со всей страны в области робототехники, космических, авиационных, VR и AR технологиях, бионике и нейротехнологиях, - заявили в Минобороны России.

По данным организаторов на площадке фестиваля собрались представители ведущих вузов страны, международных научных лабораторий, технопарков и ведущие компании — лидеры робототехнической отрасли. Ежедневно в программе фестиваля — демонстрации современных робототехнических комплексов, передовых систем в области информационных технологий и искусственного интеллекта. Пространство фестиваля объединяет три стихии: земля, вода и воздух.

- Среди представленных разработок более 70 высокотехнологичных экспонатов сухопутной, авиационной, космической, подводной робототехники и новейших технологий, 20 мастер-классов для взрослых и детей по сборке, программированию и управлению роботами и дронами, тренировки на больших и реалистичных VR, AR симуляторах, бои роботов и показательные выступления лучших пилотов гоночных квадракоптеров, соревнования по робототехнике, Всероссийский чемпионат по Нейросумо, состязания по управляемому футболу роботов, турнир "КиберАрмия", кинопремьеры научных документальных фильмов о роботах телеканала "Наука", научные шоу, лекции, квесты, виртуальные лаборатории и Гипермузей МГУ им. М. В. Ломоносова, - перечислили часть мероприятий фестиваля в военном ведомстве.

Среди экспонатов интерактивной выставки — человекоподобные андроиды, такие как робот Robo-C, который умеет общаться, выражать эмоции и способен принять облик любого человека на Земле. Также гостям фестиваля позволят прикоснутся к первому в России "квантовому" телефону ViPNet QSS Phone компании ИнфоТеКС.

В рамках фестиваля «РобоАрмия» 25-28 августа пройдет Всероссийский научно-технический конкурс "ИнтЭРА" - конкурс, в котором участвуют юнармейцы или желающие вступить в ряды Юнармии и учащиеся систем довузовского образования ведущих технических ВУЗов России, подготавливающих потенциальные кадры для Военного инновационного технополиса "ЭРА".

Также впервые в рамках Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2021" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" 27 августа 2021 года состоится заседание Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям. Там представители Минобороны России, Минобрнауки и ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса обсудят создание модели взаимодействия по выполнению совместных научно-исследовательских работ с дальнейшим внедрением их результатов на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА".

- Сегодня искусственный интеллект рассматривается всеми ведущими странами мира как средство достижения глобального доминирования. Россия обладает существенным потенциалом для того, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта, - заявил первый замминистра обороны России Руслан Цаликов выступая на круглом столе, проходящем в рамках VII форума "Армия-2021".